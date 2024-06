Boticaria García desvela el secreto para elegir el mejor bote de tomate triturado: estos 3 ingredientes son la clave

Si te encanta cocinar, seguro que en tu despensa nunca falta un buen bote de tomate triturado. Pero ojo, amiga, porque no son todos iguales. Los hay de mejor y peor calidad por el mismo precio. Sal ahora de dudas y acierta cuando vayas al súper.

El tomate triturado es la alternativa natural al tomate frito. En mi caso, lo utilizo para todo; en lentejas, en berenjenas o calabacines gratinados al horno, para hacer la salsa de las albóndigas, etc. Es un producto que nunca falta en mi cocina.



Sin embargo, confieso que siempre compro "el primero que pillo". No me pongo a revisar los ingredientes en el supermercado. ¡Hasta hoy!



Boticaria García nos ha confesado en su cuenta de Instagram qué tener en cuenta para acertar al elegir el mejor bote triturado del súper, porque no son todos iguales. ¡Veamos!

¿Qué 3 ingredientes hay que revisar en un bote de tomate triturado?

Como nos confiesa @boticariagarcia en su cuenta de Instagram, a la hora de compar un bote de tomate triturado en el supermercado debemos fijarnos, principalmente, en estos tres ingredientes:

Menos de un 3% de azúcar.

Menos de un 1% de sal.

Más de un 99% de tomate.

Es importante que tenga menos de un 3% de azúcares, la mínima sal y más de un 99% de tomate.



Así nos lo confiesa en el siguiente vídeo en Insta:

En esta ocasión, Boti nos recomienda un tomate triturado de marca blanca del supermercado Día, que cumple con las 3 características que debe tener un buen bote de tomate. Tiene poca sal, va bien de azúcares y tiene muho porcentaje de tomate, así que es una buena compra.



Cuando vayas al súper a comprar, recuerda tener en cuenta estos ingredientes para hacer una buena compra. Y si puedes sustitutir siempre el tomate frito por triturado y hacerlo tú misma, mejor todavía.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Ahora ya sabes en qué tres ingredientes fijarte para elegir un buen bote de tomate triturado y disfrutar de una alimentación más saludable, con menos sal y azúcares.