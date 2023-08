Cómo hacer que baje la regla: trucos caseros y naturales que puedes aplicar

¿Te gustaría tener más de control sobre el momento en que te bajará la regla para poder hacer planes? Hoy te contamos algunas maneras de lograrlo.

Aunque hay mujeres cuya regla es enormemente precisa en cuanto a fechas, lo normal es que haya cierta fluctuación. Algo que en muchos casos no permite hacer planes, ante la incertidumbre de saber si para determinado día la regla habrá llegado o no. ¿No te gustaría tener algo más de control sobre el momento en que te bajará la regla? Pues hoy te contamos algunos truquillos que pueden ayudarte.



Si llegada la fecha prevista hay un retraso, lo primero que hay que considerar es que las razones pueden ser muchas y muy variadas. Hay quien inmediatamente entra en un estado de preocupación que no se justifica. Los retrasos pueden darse sin que haya ningún motivo grave que deba preocuparte. Veamos cuales son algunas de esas causas.

¿Por qué no me baja la regla?

Entre las causas más comunes que se conocen para un retraso en la menstruación se encuentra el estrés. El estrés afecta de forma significativa tu sistema endocrino, que es el que regula tus hormonas, de ahí que en muchos casos la ovulación se retrase. Los cambios en el peso corporal o un entrenamiento físico demasiado intenso también son otros factores que afectan la llegada de la regla, ya que los niveles de grasa corporal y de energía del cuerpo son aspectos relevantes para que este proceso tenga lugar. Por último, aunque en muchas mujeres los anticonceptivos orales les ayudan a tener un periodo más regular, en otras ocurre lo contrario.



Otras situaciones que pueden provocar este retraso, y que ya son más delicadas son algunas enfermedades crónicas, problemas de tiroides, menopausia precoz o el Síndrome del Ovario Poliquístico. Y por supuesto, si pasan los días y no llega, tendrás que valorar si puede deberse a un posible embarazo.

Algunas formas de provocar la menstruación naturalmente

Si bien algunos de los remedios aquí mencionados pueden ayudar, no los tomes como verdades absolutas, ya que no siempre cuentan con evidencia científica que los respalde. Se cree que hacer ejercicio con moderación puede favorecer la llegada de la regla por ayudar al equilibrio hormonal. También, teniendo en cuenta que el estrés puede ser la causa del retraso, se puede actuar sobre él por medio de técnicas de relajación, como el yoga o la meditación.



Otras maneras de influir en este proceso van desde tener un orgasmo (se cree que la combinación de hormonas y las contracciones que se producen en el proceso favorecen la llegada de la regla) a introducir en tu dieta alimentos ricos en Vitamina C u otros como frutas o hierbas con propiedades emenagogas, es decir favorecedoras de la menstruación. Entre estas se pueden mencionar la manzanilla, el perejil, la canela, el romero, la salvia,la granada, el apio, el fenogreco, la achicoria, el orégano, la papaya o la piña.