Desmontando el mito de la pasta de diente blanqueadora

Existe información que se propaga por medio del marketing, y algunas pastas intentan devolver la blancura dental, sin embargo, no pueden revertir al color original.

Algunas personas podrían estar incómodas al saber que las "pastas blanqueadoras" pertenecen a la categoría de productos milagrosos, como quemagrasas instantáneos, champús para la crecida del pelo... en otras palabras, no existen. Hay pastas dentales que intentan devolver el color original a los dientes, pero la realidad es que no llegan a blanquear. Los productos que realmente hacen el trabajo no se pueden conseguir en tiendas, farmacias o por internet.



Hasta la fecha, las farmacias tiene permitido dispensar solamente dentríticos blanqueadores que no supere el 0,1% de peróxido de hidrógeno en concentración, y para lograr una eficacia de blanqueamiento se debe de usar en concentraciones mayores, además de necesitar al menos 0.3% de peróxido de carbamida. Sumado a esto, solo pueden ser aplicados en consulta por el dentista. En realidad no existe evidencia científica del poder blanqueador de las pastas comerciales, que prometen disminuir el tono amarillento que aparece con el paso del tiempo.



Muchas de estas son pastas abrasivas, las cuales representan un riesgo por pulir el esmalte natural del diente, que mejoran su aspecto pero lo desgastan, ayudan a eliminar algunas manchas, pero no cambian el color. Si hay personas que notan una diferencia positiva al usar estas pastas, es atribuido a que posiblemente tienen mejores habitos de higiene bucal y se cepillan constantemente.

Analicemos algunos otros métodos

Algunas personas obsesionadas con el blanqueamiento de sus dientes (blancorexia) no solo tienden a aplicar pastas blanqueadoras, sean eficaces o no, sino también acuden a remedios naturales, los cuales tampoco tienen evidencia científica de ser eficaces.



Uno de estos remedios, también popular en redes sociales, es el uso de bicarbonato, el cual se considera un antídoto universal para intoxicaciones gracias a su capacidad para absorber sustancias, lo cual le ha ganado una fama como blanqueante, sin embargo, conlleva riesgos de llevar una sonrisa oscura, puesto que el polvillo negro puede quemar y dañar la encía o los tejidos alrededor el diente, llegando aún a causar más daño si se ingiere, limitando la capacidad de absorción de las vitaminas y minerales.



Por otra parte, existe la técnica del oil pulling originaria de la India, la cual consiste en mantener una cucharada de aceite vegetal en la boca por 15-20 minutos, moviéndolo con fuerza de lado a lado entre los dientes. Este método tampoco tiene alguna evidencia científica que defienda su eficacia para el blanqueamiento dental, habiendo incluso profesionales que advierten del riesgo de aspiración accidental a los pulmones al realizarse un enjuague prolongado con estos productos.



Para evitar que se tiñan los dientes, es necesario cepillarse inmediatamente después de comidas con una pasta dental adecuada que tenga al menos 1.450 ppm de flúor, especialmente cuando se consumen productos como el café, té, vino, azafrán o cúrcuma que podrían causar manchas.