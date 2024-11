Este es el ejercicio que realmente necesitas después de los 50 según los expertos (y no es yoga)

La actividad física es importante a cualquier edad, pero en especial, pasada la barrera de los 50. Para quienes quieren iniciarse pero temen no tener la constancia necesaria, hay una alternativa perfecta y te contamos cuál es.

Cumplir 50 se nota más en el cuerpo que en la mente. Cuando miras atrás no sientes que haya mucha diferencia entre la persona que eres hoy y la que eras hace 20 años. Pero aunque internamente te veas casi igual, tus músculos y articulaciones se encargarán de recordarte que no es así en el momento en el que empieces a hacer deporte.



En tus 30 todavía te encontrabas capaz de exigirle a tu cuerpo y éste respondía bien, ya que el declive físico no había dado inicio aún, pero ahora coger una pesa o lanzarte a hacer jogging puede dejarte fuera de combate un par de días fácilmente. La larga inactividad física se paga en forma de cansancio, agujetas, o lo que es peor, lesiones.



Así que es bastante frecuente que ante esta situación la elección sean actividades suaves como el yoga o las caminatas, que están al alcance de cualquiera sin demandar un estado físico ideal. Pero algunos estudios han encontrado una alternativa todavía mejor, porque no solo te permite mejorar tu estado físico, sino también anímico. ¿Quieres saber cuál es?

La actividad perfecta para socializar

Uno de los problemas de la actividad física es que si no la llevas a cabo en compañía, es bastante probable que abandones cuando la motivación inicial decaiga. Así que la mejor elección de cara a que esto no suceda sería una actividad que no solo te permita conservar el tono y la flexibilidad muscular necesarios para que tu cuerpo se mantenga joven, sino también que se pueda llevar a cabo en compañía y que no sea demasiado exigente para que pueda realizarse por cualquiera con independencia de su estado actual.



¿Existe esa actividad? Para el doctor Denys Barrault, presidente de la Sociedad Francesa de Medicina del Ejercicio y del Deporte, la respuesta es afirmativa, y se llama bailes en grupo. Algo que ha confirmado tras recopilar datos de casi 150 estudios, en los que se recogen los efectos que produce en sus practicantes.



Ya se trate de bailes de salón o de bailes regionales, el baile en compañía de otras personas presenta todo un conjunto de beneficios tanto físicos como mentales que resultan extraordinariamente positivos para las personas en la franja de edad que oscila entre los 50 y los 70.

Beneficios físicos y psicológicos

Los datos recogidos en estos estudios no dejan lugar a dudas de lo beneficioso que resulta en todos los sentidos. Cuando se analiza el impacto físico en los individuos que llevan a cabo de forma regular el baile en grupo se comprueba que esta actividad permitió, de forma divertida y sin esfuerzo, mejorar la fuerza y la resistencia cardiovascular del 60´2 % de sus practicantes, y que también se detectaron mejoras en su metabolismo.



Y en el ámbito psicológico el baile en grupo permite combatir la exclusión social que en muchas ocasiones comienza a detectarse a partir de ciertas edades. La práctica del baile con otras personas permite establecer mejores conexiones y crear vínculos a través de una actividad que estimula la interacción social.



Así que, ya sabes. Si no tienes claro como empezar a moverte más, consulta si hay alguna academia de baile por tu zona. Además de mantenerte en forma, te ayudará a hacer nuevas amistades.