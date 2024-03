Las agujetas pueden llegar a ser muy molestas después de hacer ejercicio, pero hay truquillos para quitarlas rápido. ¡Vente a conocerlos!

Seguro que te ha pasado en más de una ocasión hacer ejercicio y que al día siguiente no te puedas prácticamente ni mover por culpa de las agujetas. Dicen que una forma de sacarlas es haciendo más ejercicio, pero si no te apetece nada no te preocupes, porque hay un plan b.



A continuación te compartimos unos truquillos para quitarlas rápidamente. Además, solo necesitas dedicarle unos minutos. ¡Pasemos a la acción!

Masaje a base de aceite de oliva

El aceite de oliva es un gran aliado, uno de los ingredientes presente en numerosos remedios caseros naturales. Simplemente necesitas poner un poco de aceite a temperatura tibia en la zona en la que tienes las agujetas y realizar un masaje suave. Esto es beneficioso para relajar los músculos y aliviar las agujetas.



Como alternativa al aceite de oliva, también puedes utilizar un aceite esencial a base de otros ingredientes como romero, jengibre o mejorana.

Masaje con rodillo de espuma

Masajear la zona en la que hay agujetas puede ser de ayuda para eliminarlas. Además, es un tipo de masaje que provoca un alivio instantáneo, haciendo que tus músculos se recuperen mucho más deprisa. Con que lo hagas 5 minutos ya notarás los beneficios.

Compresas frías

Colocar sobre la zona de las agujetas unas compresas frías también pueden no solo aliviar, sino ayudar a que se te pasen mucho antes.



También puedes aplicar una compresa junto con una mezcla con agua y vinagre de manzana a partes iguales. Luego, la pones sobre las agujetas y verás que consigues reducir la inflamación y el dolor.

Baño con agua caliente

Otro remedio infalible para combatir las agujetas consiste en darte un baño o una ducha con agua caliente. Incluso si tienes opción de ir a una sauna te puede venir fenomenal. No solo sentirás alivio al momento, sino que se te pasarán antes.



Si optas por el baño, también te recomendamos incorporar sales minerales con plantas medicinales como el romero, porque puede ayudar a estimular la circulación sanguínea.



También puedes darte un baño caliente o templado con sales de epsom. Contienen magnesio, un ingrediente infalible para reducir la tensión de los músculos y aliviar las agujetas. Notarás sus efectos al momento.

Recuperación activa

La recuperación activa puede hacer que tus agujetas desaparezcan como por arte de magia. Es un proceso que consiste en realizar movimientos suaves para estirar los músculos y puede ser altamente eficaz para aliviar el dolor.

Hidratación

La hidratación es fundamental a la hora de quitar las agujetas del cuerpo. Ten en cuenta que la falta de electrolitos hace que duelan los músculos, por eso es tan recomendable mantenerse hidratado durante el ejercicio y después. Uno de los mejores aliados es el té de jengibre y miel.



También puedes preparar un zumo natural de piña. Es una fruta rica que contiene bromelina, una enzima antiinflamatoria que te ayuda a reparar las fibras de los músculos dañadas por el ejercicio.



En general, aumentar el consumo de agua, infusiones y zumos durante y tras hacer ejercicio sienta fenomenal.

Descanso

Al echar una siesta, aunque sea de solo unos minutos, verás que automáticamente tu cuerpo se recupera y te sientes mejor. Es más efectivo dormir toda la noche, porque al entrar en las fases profundas del sueño el cuerpo se recuperará del ejercicio mucho más rápido.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Esperamos que estos trucos te ayuden a despedirte de las agujetas. Cuéntame, ¿cuál te ha funcionado mejor?