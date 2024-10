Este síntoma en los dedos de los pies podría alertarte de niveles de colesterol elevado, según los expertos

La presencia de colesterol alto es perjudicial para la salud, ya que puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Un pequeño indicio en tus pies podría servirte como advertencia para revisar tus niveles. ¡No ignores esta señal clave!

El colesterol es una sustancia natural y esencial en el cuerpo humano. Es fundamental para funciones como la construcción celular y la producción de hormonas, como el estrógeno y la testosterona. No obstante, un exceso de colesterol malo puede resultar peligroso al bloquear los vasos sanguíneos, lo que aumenta el riesgo de problemas graves como infartos, derrames cerebrales y coágulos. Por eso es crucial estar atento a los signos que indican niveles elevados.

Tipos de colesterol: "bueno" y "malo"

Existen dos tipos de colesterol: el “bueno” y el “malo”. El colesterol "bueno", conocido como lipoproteínas de alta densidad (HDL), ayuda a transportar el colesterol desde las células hasta el hígado, donde se procesa o se elimina del organismo. En cambio, el colesterol "malo", o lipoproteínas de baja densidad (LDL), se acumula en las arterias y puede causar problemas si sus niveles son demasiado altos.



Factores modificables, como una dieta alta en grasas saturadas, la falta de actividad física y el tabaquismo, pueden aumentar los niveles de colesterol LDL. Estos factores son evitables y pueden gestionarse para reducir el riesgo de hipercolesterolemia.

Este síntoma en los dedos de los pies podría alertarte

Lamentablemente, el colesterol alto no siempre presenta síntomas obvios, lo que significa que muchas personas no lo descubren hasta que ocurre algo serio. No obstante, hay señales a las que debes prestar atención.



Un ejemplo es un cambio en el color de los dedos de los pies. De acuerdo con un informe de BMJ Case, el desarrollo de un color azulado o morado, acompañado de dolor o hinchazón, podría indicar un problema de circulación relacionado con una obstrucción arterial. Este fenómeno, conocido como "síndrome del dedo azul", puede ser causado por pequeñas partículas de colesterol que se desprenden de las arterias y bloquean el flujo sanguíneo en los vasos más pequeños.



En otro caso publicado por la revista médica Cureus, un hombre de 70 años también experimentó este síntoma tras someterse a una cirugía de bypass coronario.