Este superalimento español podría ser el secreto para alargar tu vida, según un experto en longevidad

El mayor experto en longevidad acaba de desvelar cual es el superalimento muy español que te puede ayudar a alargar la vida, al menos "3 años más". Se trata de un fruto seco que seguro que sueles incluir en tus ensaladas nocturnas, pero puede que ahora lo comas más de la cuenta. ¡Te lo desvelamos!

El elixir de la eterna juventud por el momento nadie lo conoce. Pero sí que sabemos cosillas que nos pueden ayudar a llevar una mejor calidad de vida y vivir más años, como hacer ejercicio de forma regular y comer sano, con muchas frutas y verduras.



Dan Buettner, periodista y escritor en el National Geographic, ha realizado un mapa de la longevidad en el que destaca las siguientes regioens: Cerdeña (Italia), Okinawa (Japón), Ikaria (Grecia), Loma Linda (California, EEUU) y Península de Nicoya (Costa Rica). En todas ellas, la esperanza de vida es de 10 años mayor que en el resto del mundo.



Entonces nos preguntamos, ¿qué comen allí? La dieta en estas zonas está basada en alimentos de origen natural y vegetal como cereales, tubérculos, legumbres y frutos secos. Y precisamente queremos quedarnos con un fruto seco, que podría alargar la esperanza de vida 3 años más: la nuez.

La nuez puede alargar tu vida hasta 3 años (y la judía negra incluso 4)

Como ha asegurado Dan Buettner en una entrevista, hay dos suplementos revolucionarios que pueden aumentar la esperanza de vida. Puedes descubrirlos a continuación, viendo el siguiente vídeo.

Una opción pasa por tomar una taza de judías negras (alubias) todos los días, lo que podría aumentar en 4 años la esperanza de vida. Concretamente, dice que con tomar unos 80 gramos de judías negras diarias sería suficiente.



Pero si no te gustan las judías, tenemos una alternativa que seguro que te gusta más: tomar entre 15-30 gramos de nueces al día.

Con 4 o 5 nueces al día puedes alargar tu esperanza de vida 3 años

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Si no te gustan las judías, no dudes en incluir a las nueces en tu dieta diaria. Solo necesitas comer unas 4 o 5 nueces diarias para alargar la vida.



Con un puño al día es suficiente. Puedes incluirlas como snack en el almuerzo o en la merienda. También en ensaladas y en todo lo que puedas; basta con que compres un paquete de nueces y las vayas distribuyendo a lo largo de la semana.



¿Funcionará? No pierdes nada por probar. ¡Yo voy a hacerlo!