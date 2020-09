¿Es posible quedarse embarazada con el implante anticonceptivo?

Si tienes dudas sobre la efectividad del implante anticonceptivo y quieres saber si es posible quedarse embarazada utilizándolo, aquí te contamos todo lo que debes saber.

Ya sea porque utilizas el implante y te preocupa quedarte embarazada o porque estás valorando diferentes métodos anticonceptivos y quieres tener más información, ¡esto te interesa! Vamos a contarte con detalle qué es el implante, cómo funciona, cuál es su porcentaje de efectividad y si es posible o no quedarse embarazada utilizándolo. ¡Sigue leyendo para resolver todas tus dudas!

¿Qué es el implante anticonceptivo?

El implante anticonceptivo, también conocido como Nexplanon o Implanon (este último más antiguo), es una varilla de plástico blanda y flexible, de unos 4cm de longitud y 2 mm de diámetro que libera hormonas en el organismo que impide la liberación del óvulo y, por tanto, el embarazo. El implante es colocado por un médico o enfermero en el brazo y tiene una duración de hasta 5 años.

¿Cómo funciona el implante anticonceptivo?

El implante evita que se produzca el embarazo mediante las hormonas de dos maneras:

La progestina evita que los óvulos sean liberados de los ovarios, es decir, no se produce la ovulación.





evita que los óvulos sean liberados de los ovarios, es decir, no se produce la ovulación. Además, la progestina hace que el moco del cuello uterino sea más espeso, lo que dificulta que el espermatozoide llegue al óvulo, en caso de que se haya producido la ovulación.



Como ves, su acción es doble, por lo que su eficacia, como verás más adelante, es bastante elevada. Aunque dura bastante tiempo (aproximadamente 5 años), su acción no es permanente y en el momento que lo desees, puedes solicitarle a tu médico que lo retire.



Respecto a cuándo empieza a ser efectivo el implante, debes saber que si se coloca durante los 5 primeros días de tu ciclo, estarás protegida inmediatamente y si se coloca más adelante, deberás utilizas otros métodos anticonceptivos durante una semana.



En cuanto a la menstruación, esta será más ligera y si sueles sufrir cólicos menstruales, estos se reducirán.

¿Cómo de eficaz es el implante?

El implante es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces, con una efectividad del 99%. Es decir, al año, menos de 1 de cada 100 mujeres que utilizan el implante se quedan embarazadas. Uno de sus puntos a favor, frente a otros métodos como la píldora o el anillo es que al estar colocado y tener una duración de unos 5 años, se comenten mucho menos errores. En el caso de la píldora, olvidar tomar una de las pastillas a la misma hora todos los días puede reducir drásticamente su efectividad, sin embargo con el implante esto no ocurre.

Entonces, ¿es posible quedarse con embarazada con el implante?

Es muy difícil quedarse embarazada utilizando el implante, no obstante, no hay ningún método anticonceptivo con una eficacia del 100%. La única forma de evitar el embarazo de forma completa es no mantener relaciones sexuales, de no ser así, siempre existe una posibilidad. Aún así, como te decimos, se produce en muy pocos casos.



​Si estás preocupada porque no te viene la regla, lo mejor es que acudas al médico. Con el implante la menstruación tiende a ser más ligera y los dolores suelen desaparecer, pero por lo demás continua con normalidad. Por eso si percibes alteraciones, lo mejor es consultar a un profesional de la salud.



Si quieres saber más sobre esto y conocer la experiencia de otras mujeres, puedes hacerlo en esta conversación del foro de enfemenino. No obstante, si tienes dudas, lo más recomendable es que consultes a tu médico.

¿El implante protege contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS)?

No, el implante no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, solo evita el embarazo. Por lo tanto, si quieres protegerte debes utilizar, además del implante, otros métodos de barrera como el condón masculino o femenino.

Ahora que conoces más sobre el implante, si quieres utilizarlo te recomendamos que acudas al médico para que te explique qué es lo mejor en tu caso. Esto es importante porque el implante, al igual que otros métodos anticonceptivos, puede estar contraindicado para algunas personas.

