Mitos populares sobre acelerar el metabolismo para adelgazar

En torno al metabolismo se han extendido numerosas informaciones que no siempre se ajustan a la realidad. Te contamos lo que es verdad y lo que no.

A la hora de adelgazar hay muchos factores que intervienen. Desde la actividad física a la cantidad de calorías que se ingieren, pasando por el tipo de alimentos que consumimos y la capacidad que tiene nuestro cuerpo de hacer uso de éstos para transformarlos en energía. Esto último es lo que conocemos como metabolismo.



En torno al metabolismo se han extendido numerosas informaciones que no siempre se ajustan a la realidad. En algunos casos son directamente mitos, teorías que surgieron en algún momento y que ganaron aceptación, pero que no están respaldadas de forma seria por estudios científicos. En otros, aunque tienen una base de verdad, normalmente se sobredimensiona su importancia. Vamos a hacer un repaso de todas ellas para dejar claro lo que es cierto y lo que no.

De los mitos a las excusas

Uno de los principales mitos en torno al metabolismo es que se acelera o ralentiza dependiendo de si comes muchas veces al día o ayunas. La teoría dice que comer frecuentemente obliga al cuerpo a tener un mayor gasto energético por tener que realizar el proceso digestivo muchas veces. Pero aunque parezca tener sentido, lo que importa realmente es el número de calorías gastadas frente al de calorías consumidas. Hacerlo en más o menos comidas no cambia este ratio.



En otros casos no son mitos, sino directamente excusas. Como quien dice que no pierde peso porque su metabolismo es muy lento o que no lo gana porque es muy rápido. Estamos de acuerdo en que hay organismos con metabolismos más o menos acelerados, pero nunca hasta el punto de impedir que sea imposible una transformación corporal. Si no logras tu objetivo es, simplemente, porque no estás haciendo lo necesario.

Verdades con matices

En torno al metabolismo también se dicen cosas que, si bien son ciertas, necesitan matizarse. Por ejemplo, que se ralentiza con la edad, o que algunos alimentos lo aceleran. Es verdad que con los años se hace más lento, pero esto sucede principalmente por la pérdida de masa muscular.



Y también lo es que algunos alimentos aumentan la actividad cardiaca ayudando a quemar más calorías. Pero en ninguno de estos caso, ni la edad ni un alimento concreto son suficientes como para impedir la pérdida de peso o favorecerla de forma significativa.



Algo parecido puede decirse en relación a la masa muscular o al entrenamiento de alta intensidad. Se nos vende que tener más masa muscular quema más calorías en reposo, y que entrenar con intensidad te hace quemar calorías durante las siguientes 24 horas debido a lo que se conoce como EPOC.



Ambas cosas son ciertas, pero conviene no magnificar sus efectos, porque su impacto en la pérdida de peso es relativa. Al final, el metabolismo es un factor más en la ecuación, pero hay que cuidarlos todos.