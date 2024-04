Osteopenia: la enfermedad silenciosa que afecta a 1 de cada 3 mujeres españolas mayores de 50 años

Esta afección suele ser un indicativo de riesgo de osteoporosis, por lo que es de vital importancia su detección a tiempo.

Para alcanzar una excelente calidad de vida en la vejez, es crucial dedicar atención especial a varios aspectos fundamentales desde tiempos anteriores, y este objetivo se logra con el cuidado de los huesos.



A falta de una prevención necesaria, un trastorno conocido como osteopenia es esperimentado por numerosas mujeres, y a menudo actúa como precursor de la osteoporosis. En la etapa de la menopausia, una de cada tres mujeres en España la padece.





En 2010, a los 37 años y después de fracturarse una pierna, la actriz Gwyneth Paltrow sorprendió a muchas personas al revelar que padecía osteopenia. Su traumatólogo, sospechando, le aconsejó realizar un análisis del estado de sus huesos. Esta condición es más común de lo que algunos piensan, y también señala un mayor riesgo de osteoporosis en etapas posteriores.



La osteopenia y sus causas

A partir de la menopausia, la pérdida de calcio y otros minerales en los huesos se acelera, aunque desde aproximadamente los 30 años ya empezamos a experimentar estas pérdidas. Por lo tanto, entre más densos sean los huesos durante la juventud, más se retrasará la aparición de enfermedades relacionadas.



Entre las causas de osteopenia precoz incluyen la falta de calcio en la dieta, como fue el caso de Paltrow debido a su estricto régimen macrobiótico. Su estilo de vida despertó sospechas de que podría haber contribuido a su problema óseo y su aparición temprana.



Existen otras varias causas para desarrollar osteopenia, tal y como lo es la deficiencia de vitamina D, la cual es adquirida de la exposición al sol, y de vital importancia para absorber el calcio. De igual forma, un bajo peso y la poca actividad física contribuyen al aumento de riesgo de padecer esta enfermedad.



El consumo de alcohol y tabaco es otra causa detectada que aumenta la pérdida de calcio, la cual varía dependiendo de la ingesta de estos productos nocivos para la salud. Entre las causas menos controlables, existe la genética debido a problemas heredados en metabolismo, que ocasionan una baja absorción de calcio, y por último la quimioterapia.



¿Cómo puedo saber si tengo osteopenia?

El reumatólogo Antonio Ponce explica que la osteopenia implica una disminución de la masa ósea por debajo de los niveles normales, aunque no alcanza los extremos de la osteoporosis. Esto se debe a la pérdida de calcio y otros minerales, lo que resulta en huesos menos fuertes y compactos de lo habitual. Si no se adoptan medidas, la pérdida ósea puede continuar hasta desarrollar osteoporosis. Lo más común es la detección en adultos mayores, especialmente en mujeres, a partir de la menopausia, aunque también se presentan casos en jóvenes.



Esta enfermedad generalmente no presenta síntomas y su detección suele ser incidental, gracias a pruebas realizadas para otras enfermedades o debido a una fractura, como sucedió con Gwyneth Paltrow. Es diagnosticada gracias a un estudio que mide la calidad ósea por medio de una radiografía que arroja datos de los minerales presentes en los huesos. Esta prueba se llama densitometría ósea.



La osteopenia, de acuerdo con datos de la Sociedad Española de Investigación Ósea, es uno de los problemas de salud más comunes entre las mujeres adultas mayores. Se estima que una de cada tres mujeres de más de 50 años experimenta una pérdida importante de masa ósea. Esta proporción incrementa con el paso del tiempo y, para cuando alcanzan los 70 años, afecta prácticamente a más de la mitad de las mujeres en nuestro país.



¿Cómo puedo contrarrestar la osteopenia?

Todas las personas mayores, y especialmente las mujeres premenopáusicas, deberían tener presente que una dieta variada y rica en calcio es fundamental, ya que las mismas medidas que se recomiendan para prevenir la osteopenia son igualmente efectivas para su tratamiento. Además, para las personas mayores de 65, un estudio de densidad ósea cada dos o tres años es recomendado.



Dependiendo de la capacidad física de cada individuo y siempre bajo supervisión para evitar poner en riesgo nuestros huesos, el ejercicio es también importante para mantener una estructura ósea sólida. Por ello, las actividades más recomendadas incluyen el uso de pesas ligeras, el baile, la marcha rápida y el senderismo. En cualquier situación, será el fisioterapeuta quien nos oriente sobre las actividades más adecuadas.

En caso de tener un diagnóstico de osteopenia, y detectado a tiempo, el primer paso es no desanimarse, ya que existen medios para frenar la pérdida de hueso y tratar de recuperar su densidad. En relación con esto, el doctor Ponce explica que no hay evidencias sólidas sobre si se debe tratar farmacológicamente a los pacientes con osteopenia, o si es suficiente aplicarles únicamente medidas de salud ósea.



Estas pautas en nuestros hábitos de vida son conocidas como "medidas generales", las cuales no difieren mucho de las medidas aplicadas para la prevención de la enfermedad, como consumir fuentes ricas en calcio y mantenerse ejercitado de acuerdo a la edad. Dependiendo de lo avanzada que esté la osteopenia, un especialista podría recomendar suplementos de vitamina D y algunos otros medicamentos específicos para tratar los huesos.