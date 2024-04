¿Qué calzado usar si tengo un juanete?

Si tienes un juanete es totalmente normal que tengas dolor y molestias, pero hay calzado que puede ayudarte a llevarlo mejor. ¡Echa un ojo!

Un juanete o hallux valgus es más que una protuberancia al lado del dedo gordo. Consiste en una desviación del dedo gordo hacia el resto de los dedos y sucede cuando algunos huesos salen del sitio.



Puede aparecer por numerosas razones. En algunos casos, puede ser hereditario o que lo hayamos causado nosotras mismas por utilizar un zapato que no era el adecuado, como el uso recurrente de calzado cerrado y estrecho en la punta.



Si tienes un juanete y no sabes qué ponerte, ¡espero que esto te ayude!

Evita calzado en punta, estrecho o tacones

Las principales red flags cuando se tiene un juanete son:

Los zapatos estrechos en la parte delantera del pie.

Los zapatos muy ajustados.

Lo tacones muy altos.

Estas características debes evitarlas por completo a la hora de comprar o de usar unos zapatos, sobre todo si los utilizas de forma frecuente. Al usarlos, hacen que el dedo gordo apunte hacia el segundo dedo, desarrollando la protuberancia visible a la que le llamamos juanete.



El problema se que es más que estetica, porque causa dolor. Por eso es tan importante elegir bien el calzado, porque de ello depende que no se te forme el juanete. Y, si ya lo tienes, con un calzado adecuado conseguirás no tener molestias al caminar.

¿Por qué no es buena idea usar tacones?

Con un juanete el uso de tacones está completamente desaconsejado. De hecho, si tienes dolor es posible que no te apetezca nada y que notes que tu pie está mejor cuando no los utilizas durante mucho tiempo.



El problema de los tacones es que ejercen la presión y el peso del cuerpo en el antepié, lo que contribuye a que se forme el juanete. Por ponerlo un día para una boda puede que no pase nada, pero es mejor evitarlo en la medida de lo posible. Además, hoy en día hay muchas posibilidades para ir divina de la muerte.

El zapato ancho, la mejor opción

Si tienes un juanete, la mejor opción pasa por comprar calzado ancho. Dependiendo de en que fase te encuentres, puedes optar por un zapato ancho normal y corriente o bien un zapato de ancho especial. Cuanto más ancho sea, mejor, porque así no notarás presiones ni molestias contra el juanete.



El calzado también debe ser anatómico y ofrecer un buen soporte para el pie. Es decir, el pie debe ir sujeto, pero en ningún momento apretar. También es importante que tenga al menos 2 cm de piso, para no ir ir totalmente contra el suelo y que tampoco te moleste la planta al caminar.

¿Qué calzado puedo usar en verano con un juanete?

Durante el verano, puedes optar por las sandalias con separadores. Estas sandalias son tendencia y las encontrarás en multitud de diseños diferentes, para que puedas elegir un modelo que te guste y con el que te sientas cómoda al caminar.



Gracias a los separadores, tendrás el dedo gordo apartado. No solo no te causará molestias al no haber roce, sino que evitarás que el juanete vaya a más. También es clave que sea anatómica y de suela flexible, para una mayor comodidad. Por eso es mejor invertir en zapato de calidad, como de piel, para llevar el pie más amortiguado.

Espero que esta guía te haya resultado de ayuda. Recuerda seguir estos tips tanto si tienes un juanete como si quieres evitar su desarrollo. ¡Ánimo, amiga!