Soy uróloga y este es el mejor momento del día para hidratarte (y cuánta agua necesitas realmente)

Seguro que habrás oído cientos de veces que es importantísimo beber agua todos los días. Pero ojo, porque podrías estar haciéndolo mal. Y te preguntarás, ¿cómo se puede beber agua mal? Ahora vas a obtener la respuesta. Si quieres saber cuándo tienes que beber, ¡sigue leyendo!

Y es que, la realidad es que no es suficiente con beber diariamente la cantidad recomendada de agua, sino que hay que hacerlo en momentos determinados. ¡No todo vale!

¿Cuáles son las mejores horas del día para beber agua?

Hay varios expertos que tienen mucho que decir sobre esto. En el caso de la doctora uróloga Sophie Hurel, recomienda beber agua todos los días para estar sano, al menos 1,5 litros diarios, unos 8 vasos grandes de agua.



Pero aquí viene lo curioso. La experta asegura que no es suficiente con beber todo el agua junta de una sola vez, sino que se debe ir tomando paulatinamente a lo largo de todo el día para que haga el efecto que debe hacer.



Por tanto, no vale con beber al desayunar y no volver a beber hasta la hora de comer. Es importante que vayas bebiendo los 8 vasos a lo largo de todo el día.

La cantidad de agua diaria recomendada cambia ligeramente en mujeres que en hombres

La OMS recomienda beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día.



Sin embargo, si echamos un vistazo a los datos recogidos por Mayo Clinic de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EEUU, vemos que la cantidad recomendada sería de 2,7 litros de líquidos al día para las mujeres y 3,7 l de líquidos diarios para los hombres.



También hay que tener en cuenta que no todas las personas tienen las mismas necesidades de hidratación. Depende del nivel de ejercicio, de la edad, del sexo o incluso del peso.

No todos los líquidos que consumes provienen de basos de agua

La doctora Rena Malik, especializada en urología, asegura que no hay que ceñirse a los 8 vasos diarios de agua, dado que el 20% de los líquidos que consumimos provienen de los alimentos. Por tanto, la clave está en mantenerse hidratado de agua, pero también de frutas y verduras.

En resumen, puedes tratar de enfocarte en los 8 vasos de agua diarios pero sin que falten las frutas y las verduras. ¡Y recuerda beber a lo largo de todo el día!