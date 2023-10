Tus pasos libres: Los beneficios de andar sin zapatillas según Harvard

La universidad de Harvard ha publicado un estudio cuyos resultados son sorprendentes. La carrera puede ofrecernos mayores beneficios si la llevamos a cabo sin calzado alguno.

Cada año vemos como el número de corredores aficionados va en aumento. Las carreras populares cuentan con una participación masiva e incluso aquellas personas que no lo hacen habitualmente, se animan a correr aunque tan solo sea por la experiencia de vivir el reto de ponerse a prueba a sí mismos. Y es que pocos deportes requieren un equipamiento tan básico como el running. Todo lo que necesitas son unas zapatillas.



O al menos eso es lo que creíamos hasta ahora. Porque según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, andar o correr sin calzado o con un tipo de calzado minimalista es todavía más beneficioso que hacerlo con unas zapatillas que protejan por completo el pie.

Los beneficios de correr sin calzado

En este estudio se llega a una serie de conclusiones bastante sorprendentes. Por lo general creíamos que el calzado era parte fundamental en las actividades de carrera porque, además de proteger, otorgaba estabilidad al pie. Sin embargo lo que se desprende del citado estudio es que hacerlo sin zapatillas o con unas minimalistas es mejor para activar los sistemas de amortiguación que posee el propio pie, redistribuyendo el peso sobre la totalidad de la planta.



Al margen de este beneficio el estudio señala otros. En los niños favorece el desarrollo cognitivo, elimina la tensión que en los pies puede producir el calzado, tiene efectos beneficiosos sobre el sistema nervioso , libera estrés, mejora la circulación y la movilidad de de los músculos de la zona y hasta alivia los dolores de espalda. Todo un conjunto de ventajas de las que no eramos conscientes hasta ahora.

Zapatillas especiales

Aunque pasar directamente a correr sin zapatillas puede ser un cambio demasiado brusco por la posibilidad de que se produzcan heridas, hay una solución intermedia que proporciona los beneficios anteriormente mencionados y reduce este riesgo. Se trata de unas zapatillas especiales fabricadas con material sintético y suela de caucho, que ofrecen una sensación muy similar a la de correr sin calzado. Son las llamadas zapatillas barefoot (pie desnudo).



Su diseño no ejerce apenas presión sobre los dedos y al no tener amortiguación, provocan en el pie una respuesta similar a la que tendría si corriéramos sin calzado alguno. Es como si pusiéramos una funda protectora sobre el pie para evitar heridas, pero no modificáramos en absoluto la pisada natural. Este tipo de zapatillas se están haciendo cada vez más populares por su comodidad y ligereza, y seguro que ahora, con el estudio de Harvard que menciona todos los beneficios de correr con el pie desnudo, tendrán todavía mayor demanda.



Pero también debemos tener en cuenta que este tipo de calzado no es recomendable para todos los tipos de pies, como explicó el fisioterapeuta y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Jesús Serrano, en una interesante entrevista con Cristina Mitre en su propio podcast, que lleva su nombre.

A continuación, compartimos la entrada del episodio en la que también se abordan otros temas, como la importancia del dedo pulgar del pie y por qué deberíamos considerar el entrenamiento descalzos.