Un estudio confirma que tomar una taza de esta infusión al día ayuda a controlar el hambre y quemar grasa

Las infusiones son uno de los métodos para mantener el hambre a raya. Pero un estudio demuestra que una en concreto puede ayudarte también a quemar grasa.

Existen infinidad de métodos para perder peso que ofrecen resultados. Aunque por lo general hay una correlación entre la dificultad del método elegido y la probabilidad de abandonarlo. Todo el mundo sabe que comer sano e ir al gimnasio es una fórmula que funciona, pero lo que no resulta tan sencillo es mantenerse constante, porque requiere una serie de sacrificios que no todo el mundo está dispuesto a asumir.



Pero, ¿Y si te dijéramos que puede haber una forma más sencilla de conseguirlo y que no demanda tanto esfuerzo? Las infusiones se emplean muchas veces dentro de los regímenes de adelgazamiento, pero ahora un estudio ha demostrado que una en concreto tiene una gran capacidad para ayudarte a mantener el hambre bajo control e incluso a deshacerte de esa grasa con la que llevas tanto tiempo peleando. ¿Tienes curiosidad por saber cual es? Pues te lo contamos ahora mismo.

La infusión que no esperabas

El estudio en cuestión ha sido realizado por la Universidad de Michigan, y ha descubierto que una sustancia llamada cinamaldehído, presente en la canela, afecta al metabolismo. Por medio de un proceso llamado termogénesis, esta sustancia actúa sobre las células grasas y las activa con el propósito de obtener energía.



Para dicho estudio tomaron como muestra a individuos en diferentes rangos de edad y masa corporal y trataron sus células grasas con cinamaldehído, logrando una mayor activación de las enzimas y genes involucrados en el proceso del metabolismo de las grasas.



Los autores del estudio creen que un tratamiento basado en la canela tiene, por tanto, buenas opciones de ser aceptado por las personas, dado que se trata de un alimento ya integrado en nuestra dieta y que goza de buena aceptación. Y en muchos casos hay quienes prefieren soluciones naturales al uso de productos farmacológicos.

Cómo prepararla

No obstante el mismo equipo de investigadores que ha realizado el estudio admite que se necesitan más investigaciones para determinar la mejor forma de aprovechar estos beneficios metabólicos del cinamaldehído sin que existan efectos secundarios. No se trata de echarle canela a todo para intentar bajar esos kilos, pero sí que puede ayudarte que tomes diariamente una infusión de canela.



Para prepararla llena un cazo con agua y ponla a hervir. Antes de que entre en ebullición toma una ramita de canela y desmenúzala. Mantén el agua hirviendo durante tres minutos y luego apaga el fuego y deja que repose tres más. A continuación solo tienes que colar el líquido para eliminar los trocitos de canela y tomarte la infusión como harías con cualquier otra. Puedes añadirle algún edulcorante, o si quieres, añadir una bolsita de té a la infusión. Lo importante es que lo tomes por costumbre y que seas constante a la hora de consumirla.