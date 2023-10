Este alimento es de los más consumidos en todo el mundo, y del cual muchos tienen dudas si es o no bueno para la salud.

El pan ha sido protagonista en la historia de la humanidad, llegando incluso a estar presente en ritos religiosos de los pueblos eslavos, el judaísmo y el cristianismo. A pesar de ser tan común, es objeto de mitos y preguntas que hemos investigado y logrado desglosar a continuación.

¿Podría "sentar mal" al estómago el comer pan caliente?



La mayoría hemos escuchado algo similar a "comer pan caliente, recién horneado, le cae mal al estómago". En realidad, no hemos podido encontrar algún estudio que respalde esta idea, y al parecer todo es procedencia de recomendaciones que se han transmitido sin evidencia científica con el paso de los años, de generación en generación.



¿Por qué el pan integral es más sano que el pan blanco?



El pan integral se elabora con harina proveniente del grano de cereal completo (germen, salvado y endospermo), logrando una mayor calidad nutricional. Por el contrario, los panes blancos desechan el salvado y germen, haciéndole perder nutrición al producto. Para entenderlo mejor, la Asociación Dietética Británica (BDA, por sus siglas en inglés) explica que los cereales con granos enteros contienen un 75% más de nutrientes, entre ellos el ácido fólico, ácidos grasos esenciales, antioxidantes como vitamina E, proteínas, vitaminas del complejo B y fibra, entre otros micronutrientes como magnesio o cobre.



El consumo habitual de grano entero repercute positivamente en la salud, según investigaciones, pues ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2 y accidentes cardiovasculares. Y no solamente eso, sino que gracias a la fibra que sirve como alimento a las bacterias benignas del intestino, ayuda a la prevención de distintos tipos de cáncer del sistema digestivo.



¿Se pueden sustituir las torrijas por algo más sano?



Este dulce típico de la Pascua y Semana Santa consiste en un pan frito empapado de azúcar, y para lograr una torrija más saludable, se puede optar por usar pan integral en lugar de pan blanco, elegir alternativas endulzantes al azúcar como la miel, y optar por hornear en vez de freír.



¿Es mejor el pan de masa madre que el pan de masa normal?



Primero debemos de entender lo que es "masa madre", el cual es el proceso de fermentación natural logrado gracias a los microorganismos propios del cereal, sin utilizar añadidos. Este proceso es el que le da el sabor y aroma que caracteriza a este tipo de panes. La dietista-nutricionista Sevi González explica: “Esto ocurre gracias a la gran cantidad de bacterias y levaduras que se encontraban en el grano”, enfatizando que el pan de esta categoría es más importante cuando se trata de una alimentación saludable.



Gracias al Real Decreto de 2019 que regula la calidad del pan, al día de hoy es obligatorio que la masa madre represente al menos un 5% del peso total de la harina utilizada en la masa final y sin añadir aditivos. Sin embargo, lo que de verdad importa es la forma en que el pan se fermenta, especialmente que se deje reposar el tiempo suficiente como clave en el proceso, aunque la normativa no estipula cuál es el tiempo mínimo para el fermentado correcto.



¿Es recomendable alimentar a las aves con pan?



Esta práctica que vemos en los parques desde pequeños, no es aconsejable, debido a los efectos negativos que representan a la salud de las aves. La Real Sociedad para la Protección de las Aves explica: “El pan blanco no tiene ningún valor nutricional real, por lo que, aunque las aves lo encuentren sabroso, el peligro es que se llenen de él en lugar de otros alimentos que podrían ser más beneficiosos para ellas”.



¿Qué engorda más, la corteza o la miga de pan?



Aunque no nos importe tanto cuando alguien separe la miga del pan para reducir sus calorías, la realidad es que esta parte aporta menos calorías por unidad de peso que la corteza. “La composición de la miga y de la corteza es la misma, con la diferencia de que la segunda contiene menos agua que la primera por la misma unidad de peso y, por tanto, concentra más calorías en la misma cantidad de gramos”, señala el dietista-nutricionista Juan Revenga en Consumer.



Es mejor comer menos rebosados que elegir entre pan rallado y panko



"Panko" significa "migajas de pan" en japonés, lo que nos da una pista de la esencia de este producto. El chef especializado en gastronomía japonesa, Borja Garita, explica que para obtener el panko se usa solamente la miga del pan blanco en trocitos, y en el caso del pan rallado, se usa el pan entero, pulverizado y seco. “Mientras el pan rallado tiene la textura de arena de grano pequeño, el panko tiene textura de escama”, agrega el experto culinario.



El resultado de las recetas con panko es menos grasa y mayor ligereza, pero en cuanto a la salud, es más recomendable minimizar la ingesta de rebozados y empanados en general.



¿Cuál es la mejor forma de descongelar el pan?



Para lograr un pan con consistencia parecida ala original al descongelarlo, la mejor ayuda es un horno, de acuerdo al experto en alimentación Albert Monferrer, explicando que la humedad acumulada en la corteza del pan se pierde y vuelve a ser crujiente. Si lo que buscas es conservar el producto congelado, lo ideal es protegerlo con plástico o envase ajustado y hermético para que no obtenga quemaduras por el frío u olores de otros alimentos.