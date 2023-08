La dieta keto o cetogénica no es tan buena como parece según los expertos

Quienes la han llevado a cabo, alaban sus beneficios. Los expertos en nutrición están preocupados por sus posibles efectos a largo plazo. Te contamos la realidad de la dieta Keto.

Basta darse una vuelta por las redes sociales para encontrar cientos de testimonios de personas alabando las virtudes de la dieta Keto o cetogénica. Sin embargo se trata de una dieta controvertida, ya que entre los expertos no hay el mismo entusiasmo en relación a ella. Sus posibles efectos a largo plazo preocupan a los nutricionistas, que entienden que limitar un grupo de alimentos no es una buena idea para la salud.



La polémica está servida, porque quienes la han llevado a cabo, hablan y no paran acerca de sus beneficios: mayores niveles de energía y claridad mental, disminución de los niveles de azúcar en sangre...y por supuesto, pérdida de peso. Entonces, ¿qué inconvenientes encuentran los expertos a esta dieta?

En qué consiste la dieta Keto

La dieta Keto se basa en la premisa de reducir al mínimo la ingesta de carbohidratos, manteniendo elevada la de grasas. El cuerpo humano utiliza como fuente principal de energía la glucosa, por lo que al estar ausente ésta en gran medida por la escasa aportación de hidratos de carbono, necesita encontrar una fuente alternativa. Esta fuente es la grasa del propio cuerpo. Por eso la dieta keto es tan eficaz, al cuerpo no lo queda más remedio que echar mano de las reservas acumuladas al no tener un aporte de energía en forma de glucosa.



Hay variantes en la forma de llevar a cabo la dieta cetogénica. Desde combinarla con ayuno intermitente, hasta aumentar el consumo de proteínas, pero en líneas generales, la principal característica que define esta dieta es su alto aporte en grasas saludables. Algo que, a pesar de todo, no termina de convencer a muchos expertos.

Popular y efectiva, pero ¿aconsejable?

La dieta keto no es para todo el mundo, y además resulta difícil de mantener de forma consistente en el tiempo. Todavía no hay suficientes estudios a largo plazo que permitan concluir sus riesgos para la salud, pero entre los profesionales de la nutrición ya hay cuestiones que les chirrían. Por un lado, requiere un conocimiento bastante más profundo del funcionamiento del metabolismo y de los macronutrientes del que la mayoría de la población tiene. Por otro, los bajos niveles de carbohidratos pueden derivar en falta de fibra y los altos niveles de grasa, en colesterol elevado.



Con tal disparidad de opiniones es complicado decir si la dieta keto es o no una buena idea. Mientras algunos expertos la descartan por completo como una dieta saludable por no ser equilibrada, otros creen que con la necesaria supervisión de un nutricionista, pueden solventarse la mayoría de los problemas que presenta.