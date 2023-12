Meriendas post Navidad para no engordar

No hay nada peor que continuar picando dulces de Navidad hasta un mes después de finalizadas las fiestas. Te damos una solución saludable para evitar coger más kilos.

Aunque es inevitable cometer excesos en tiempo de fiestas navideñas, lo importante es saber mantener cierto control. El equilibrio perfecto se encuentra entre disfrutar de las delicias propias de estas fiestas con moderación y compensarlo con más actividad física y una dieta más saludable cuando acaban. Seguro que ya tienes en mente apuntarte al gimnasio después de Navidad para quemar todas esas calorías extra, así que vamos a ayudarte con la otra tarea.



Como los dulces de Navidad siguen rondando más allá de Año Nuevo te recomendamos algunas meriendas saludables que te servirán para ir volviendo poco a poco a las buenas costumbres y la vida sana. Con ellas evitarás la tentación de recurrir a los polvorones , mantecados y mazapanes hasta pasada la festividad de Reyes.

Cacao puro

El cacao puro es una opción mucho más sana que los turrones de chocolate, ya que su contenido en azúcar es mucho más reducido. Puedes echar un par de cucharadas de cacao en un vaso de leche caliente, o si lo prefieres, calentarlo para que quede bien espeso y luego tomar algunas porciones de fruta y bañarlas en él.

Yogurt con frutos secos

El yogur es una apuesta segura cuando se trata de meriendas saludables. Y lo mejor de todo es que combina con cualquier cosa, de manera que puedes añadirle unos frutos secos como te sugerimos, pero también puedes completar esta merienda con frutas de temporada y mezclarlo todo para que los sabores y texturas sean más variados.

Leche y copos de avena con canela

Los copos de avena con leche caliente forman una especie de pasta cremosa que resulta muy agradable, tanto en sabor como en textura. Pero si le añades un poquito de canela ya es otro nivel. Una merienda que entra fenomenal en pleno invierno y que si no has probado, no sabes lo que te estás perdiendo.

Tu infusión favorita y un puñado de nueces

Otra opción saludable y que te relaja es tomarte una infusión calentita a media tarde y acompañarla con un puñado de nueces. La infusión la dejamos a tu gusto, aunque si quieres una recomendación que tal vez no hayas probado, dale una oportunidad al Rooibos.

Tortitas de avena con plátano

Muy fáciles de preparar, ricas y saludables. Avena molida, un huevo, edulcorante y un chorrito de leche es todo lo que necesitas para hacer la masa de estos panqueques. Cuando los hayas pasado por la sartén, añade un plátano cortado en rodajas y ya tienes una merienda deliciosa y sana que te evitará tentaciones.