Pierde 5 kg en dos meses eliminando este alimento clave de tu dieta, avalado por un experto

Si buscas bajar peso y tienes dificultad para lograrlo, sigue este consejo alimenticio efectivo y compartido por un reportero británico.

La reconocida revista Top Health compartió hace unos meses la historia del periodista gales Steffan Rhys y cómo logro significativamente mejorar su salud, eliminando durante dos meses tan solo un alimento que es común en la dieta de muchas personas. Se trata de los productos ultraprocesados.



Tal fue el impacto positivo de estos ajustes en su estilo de vida y alimentación que ha decidido convertir esta práctica en un hábito de por vida. El reportero comenta: "Los supermercados están repletos de alimentos ultraprocesados, lo que puede dar la impresión de que es complicado no adquirirlos. Sin embargo, no es tan complicado, y no es necesario limitarse a comprar verduras y frutas".

La importancia de recordar que existen opciones de comidas preparadas o productos de ciertas marcas que no están ultraprocesados es enfatizado por Rhys. "Nuestras vidas ocupadas, la conveniencia, la manera en que adquirimos alimentos y las consideraciones de costo influyen significativamente en el tipo de alimentos que compramos y consumimos, lo cual a su vez se ve reflejado en los parámetros de ganancia de las grandes empresas productoras."



También nos recuerda que el ser humano ha estado procesando alimentos durante milenios sin las alteraciones actuales que en ocasiones consumimos. La mantequilla, el pan, el queso y el yogur natural son ejemplos de alimentos procesados. Sin embargo, los alimentos ultraprocesados llevan este procesamiento a un nivel mucho más avanzado.



El catedrático de epidemiología genética en el King's College de Londres, Tim Spector, comenta al respecto que un yogur simple, sin aditivos ni modificaciones, se crea al combinar la leche con microbios. Esa es una forma básica de transformación, pero se convierte en un alimento ultraprocesado cuando se le añade edulcorantes y sabores, almidones artificiales, emulsionantes, concentrados y demás.



El experto señala que el verdadero problema surge con estos pasos extra durante el procesamiento, pues son ingredientes agregados que no se obtienen normalmente en nuestra cocina, y despojan a los alimentos de sus propiedades beneficiosas, para que vuelvan a parecer comida.



Así, teniendo este valioso conocimiento en cuenta, la clave del enfoque alimenticio de Rhys para beneficiar su salud y obtener el peso corporal ideal es simplificar la preparación de alimentos, eligiendo opciones procesadas pero no ultraprocesadas. Esto sugiere además buscar un equilibrio entre conveniencia y calidad de los ingredientes al momento de hacer las compras en el supermercado.