Boticaria García lo confirma: esto es lo que ocurre si comes un yogur caducado, según la experta

La fecha de caducidad de este lácteo a menudo no está escrita en la etiqueta, y estas son las recomendaciones que debes de saber para su consumo.

¿Te has preguntado alguna vez si puedes consumir un yogur que lleva mucho tiempo en tu heladera? La respuesta depende de varios factores, siempre teniendo en cuenta lo mejor para nuestro bienestar. Nos solemos guiar por la fecha de caducidad de un producto para saber si podemos comerlo con seguridad, pero en el caso del yogur y algunos otros productos, a partir del 2014, esta información viene con un etiquetado que dice "fecha de consumo preferente".



Los alimentos de rápido deterioro, como el pescado y las carnes frescas, están sujetos a una fecha de caducidad específica, debido a que después de superar ese plazo límite, estos productos pueden albergar bacterias nocivas que representan un peligro para la salud..

Por otro lado, para productos más resistentes y estables, se aplica la fecha de consumo preferente, como es el caso del yogur. Esto garantiza que se consumirá en su punto óptimo de frescura y propiedades sensoriales. No obstante, después de esa fecha óptima, su consumo no representa un riesgo para la salud humana, aunque hay que destacar que, incluso si se han preservado correctamente y el envase permanece intacto, puede haber una disminución en algunas cualidades organolépticas, pero sin riesgo biológico.



Es así como lo confirma la farmacéutica y nutricionista, María de los Ángeles García, más conocida como Boticaria García en su cuenta de Instagram, quien por medio de un post en su perfil, nos explica que, después de la fecha óptima, el consumo del yogur es seguro siempre y cuando no haya un deterioro visible y se haya conservado de manera correcta. Además, la experta enfatiza que se debe de tener especial atención en la condición de ingredientes extra que en ocasiones lleva el producto, tales como frutas o semillas.

Una pregunta puntual ante esta situación es, ¿cuánto puede durar un yogur? Para responder, es necesario entender que los yogures no duran para siempre, y hay de diferentes tipos.



Los expertos indican que hay un tiempo límite para comer un yogur caducado. Al tratarse del yogur de producción industrial, explican que si se conserva de manera correcta en la heladera, pueden preservarse hasta 2 meses después de la fecha preferente de consumo.

Sin embargo, si el yogur es elaborado en casa, el tiempo se acorta demasiado. En estos casos, la higiene de la preparación y la acidez final del producto influyen en su duración para el consumo, calculado en no más de 6 días.



De acuerdo a la recomendación final de la boticaria García, lo mejor es consumir el yogur dentro de la fecha preferente de consumo para disfrutar de todas sus propiedades.