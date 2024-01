¿Quieres mejorar tu memoria? Añade romero a tu dieta

El romero, ese condimento aromático que ha conquistado la cocina española, no solo eleva el sabor de tus platos, sino que se erige como un aliado inesperado para potenciar tu memoria.

Harvard, la cuna del conocimiento, ha reconocido las virtudes de esta hierba, situándola en la cima de los ingredientes que favorecen la salud cognitiva.

El hierro que desafía a las lentejas

¿Sabías que el romero supera a las lentejas en contenido de hierro? La Dra. Uma Naidoo, psiquiatra nutricional en Harvard, destaca que el romero no solo es un placer para el paladar, sino que también es una joya de la memoria. Con aproximadamente 29.25 mg de hierro por cada 100 gramos, ¡es 8.86 veces más rico en hierro que las lentejas cocidas! Un impulso valioso para la formación de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno.



El romero no se conforma con ser el rey del hierro, también aporta calcio para huesos fuertes, vitamina C para la piel y la inmunidad, y fibra para una digestión saludable. Además, el estudio en el International Journal of Neuroscience sugiere que inhalar su aroma potencia la concentración y la memoria. ¡Un paquete completo de beneficios!



Este tesoro culinario, venerado desde la antigüedad por romanos, griegos y egipcios, va más allá de realzar el sabor. Actúa como carminativo, diurético, antiinflamatorio y antioxidante. ¿Quién diría que una hierba podría hacer tanto por tu salud?

Usa con moderación: más no siempre es mejor

A pesar de sus virtudes, el romero debe ser consumido con moderación. El abuso puede traer consigo efectos no deseados, desde gastroenteritis hasta espasmos abdominales. Disfruta de sus beneficios de manera consciente, ya sea en recetas, infusiones o inhalaciones. ¡Haz del romero tu aliado, no tu obsesión!

Aromas que despiertan la mente: otras plantas amigas

El romero no está solo en la misión de potenciar tu mente. Otras plantas como el ginseng, la salvia, la ortiga, el ginkgo biloba y el té verde también son aliados del rendimiento mental. Desde mejorar la circulación cerebral hasta fortalecer la memoria, estas hierbas son tu arsenal natural contra el desgaste cognitivo.



El romero no solo pertenece a tus recetas, sino que también es un regalo para tu mente. ¿Listas para darle un giro a tu dieta y potenciar tu memoria con este condimento español?