El método japonés que aplana tu abdomen en 5 minutos

No hace milagros pero sí logrará proporcionarte grandes beneficios y de paso, conseguirá que tu abdomen se vea más plano. Te contamos en qué consiste el método Fukutsudzi.

Vale. El titular tiene truco. No vas a conseguir un abdomen plano en cinco minutos, pero sí que solo te llevará cinco minutos al día lograrlo. Con un poco de constancia y una toalla, puedes conseguir un montón de beneficios para tu espalda y además, un abdomen más plano. ¿Cómo? Con el método Fukutsudzi.



No se trata de un método de adelgazamiento ni este método te ayudará a perder grasa. Esto es algo que requiere un déficit calórico que se logra a través de la dieta y el ejercicio. Pero este método alivia los dolores lumbares y ayuda a logra una mejor postura, lo que trae consigo que se ejerza menor presión sobre la zona abdominal y en consecuencia el vientre luzca más plano. ¿Demasiado bueno para ser verdad? En absoluto.

En qué consiste

El método Fukutsudzi consiste en la realización de una serie de estiramientos que se realizan con la ayuda de una toalla y una esterilla en la que tumbarse. Para llevarlos a cabo hay que enrrollar la toalla de modo que forme un cilindro, sujetándola con unas gomas para que no pierda la forma y luego ponerla transversalmente sobre la esterilla para poder sentarse sobre ella. La toalla debe quedar colocada bajo la cadera, de manera que al tumbarse sobre ella boca arriba quede paralela al ombligo.



Desde esa posición, se trata de elevar los brazos sobre la cabeza colocando las palmas sobre el suelo, con los meñiques tocándose, y separar las piernas con los pies tocándose igualmente entre sí. Una vez colocada en esa postura, hay que mantenerla durante cinco minutos. Y eso sería todo. Con la constancia de llevar a cabo este proceso diariamente lograrás un gran beneficio para tu espalda y además, una reducción de la zona abdominal.

Por qué logra que el vientre se vea más plano

Quizás te preguntes cómo puede ser que un estiramiento que actúa sobre la espalda y la zona lumbar tenga efectos sobre el vientre. La respuesta no es tan complicada. Una corrección postural sobre la zona posterior logra que se reduzca el grado de compresión sobre la zona abdominal. Como resultado el abdomen se expande, y produce una sensación de mayor aplanamiento.



Como ves no se trata de que se reduzca la grasa acumulada en esa zona, sino que lo que hace esta técnica es reducir la presión que se ejerce en ella por efecto de una mala postura. Evidentemente esto no se va a lograr en un día ni va a eliminar la barriguita, pero si combinas esta técnica con dieta y ejercicio puedes lograr resultados muy visibles en un plazo de tiempo no demasiado largo.