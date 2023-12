Levantar pesas: el ejercicio que te mantendrá joven

Aunque hacer cualquier deporte es bueno para la salud, levantar pesas es el que tiene un mayor impacto a la hora de mantener un cuerpo joven y funcional.

Lograr mantenerse joven no se consigue con tratamientos de belleza ni operaciones de cirugía estética. Todos estos arreglos solo proporcionan una mejora temporal en la apariencia, pero lo que verdaderamente nos mantiene jóvenes a partir de cierta edad es contar con un cuerpo funcional y que nos permita ser independientes llevando a cabo cualquier tipo de actividad.



Para ello necesitamos contar con la suficiente cantidad de músculo. Si bien el ejercicio físico es beneficioso, sea del tipo que sea, no todas las clases de ejercicio tienen el mismo efecto sobre nuestro organismo. Salir a correr, pasear o hacer bicicleta nos pueden proporcionar una buena base de condición física, pero no desarrollan la musculatura. Esto solo se consigue con las pesas.

La importancia de la masa muscular

La sarcopenia es el proceso por el que nuestro cuerpo, a partir de una edad determinada que suele rondar los 50, comienza a perder masa muscular. Es un proceso inevitable, pero que puede ralentizarse mucho si nos tomamos en serio lo de levantar barras y mancuernas. Contar con la suficiente cantidad de masa muscular es lo que nos va a proporcionar una vejez más independiente y con mejor calidad de vida, y las pesas son el camino para conseguirlo.



El fortalecimiento muscular que se consigue con dos o más sesiones semanales de trabajo de levantamiento de pesas aporta multitud de beneficios que se notan, y mucho, en la etapa final de la vida. Pero incluso antes de llegar a esos años en los que el deterioro es inevitable, contar con un físico de músculos trabajados te va a permitir sentirte mejor con tu cuerpo, tener una apariencia más juvenil y contar con más energía para realizar cualquier tarea.

Nunca es tarde para empezar

Lo ideal es haber empezado a trabajar los músculos en el gimnasio en la juventud, porque así el cuerpo ha creado una cantidad considerable de tejido muscular a lo largo del tiempo y tiene una reserva de la que ir tirando cuando la reducción de éste comienza a hacer aparición. Pero incluso si nunca has tocado una pesa en tu vida y ya pasas los 50, no es tarde.



De hecho esto se demostró en un estudio que se realizó en este sentido y que contó con la participación de hombres que ya habían superado los 70 años de edad. Se observó que aquellos que siguieron un programa de pesas de tres días semanales durante cuatro meses experimentaron mejoras en su estado de salud general en un plazo muy corto de tiempo en relación con el grupo de control que no llevó a cabo esta actividad.



Como declaró uno de los investigadores involucrados en el estudio “incluso si tienes 65 o 70 años, tu cuerpo aún puede beneficiarse del entrenamiento con pesas"