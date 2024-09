Perder peso en pocos minutos: la técnica japonesa que revoluciona la quema de grasa

El entrenador japonés Kenichi Sakuma es el autor de un método que propone perder grasa con unas pautas de alimentación simples y una serie de ejercicios muy concretos que trabajan zonas rebeldes y aumentan el metabolismo. ¿Lo mejor? Solo necesitas unos minutos al día

Tratar de perder peso se convierte a menudo en una lucha sin éxito por la cantidad de sacrificios que requiere. Pero, ¿Qué tal si existiera un modo de conseguirlo que te exija solo algunos minutos de actividad física y pocas restricciones en la dieta? Afortunadamente, este método existe desde hace ya algún tiempo, y se conoce como Método Sakura.



El método, inventado por el preparador Kenicho Sakuma, tiene como principal punto a favor su simplicidad. No lleva mucho tiempo, ni requiere accesorios. Tampoco exige hacer cambios drásticos en tu alimentación. Así que es una alternativa ideal para quienes ya han fracasado anteriormente por alguno de estos motivos.

¿Qué dieta propone?

Adelgazar no implica necesariamente pasar hambre. De hecho el método Sakura no propone ayunar, sino hacer tres comidas diarias sin saltarse ninguna de ellas. Su principal recomendación es la de reducir los carbohidratos y aumentar el consumo de proteínas de calidad, en una cantidad de al menos 1´5 grs por kilo de peso corporal.



Evitar los alimentos ultraprocesados y el alcohol, asegurarse de que los alimentos no contengan azúcares añadidos, beber mucha agua o cenar 4 horas antes de irse a dormir son otras de las recomendaciones de este método en lo que se refiere a la alimentación. Como puedes ver, nada que sea excesivamente sacrificado ni que sea imposible de llevar a cabo con un mínimo de disciplina.



Pero si bien muchas de estas recomendaciones son bastante comunes en otros sistemas de adelgazamiento, donde realmente se diferencia de todos los demás métodos es en el tipo de entrenamiento que debes realizar para obtener resultados.

Bastan cinco minutos al día

Las rutinas de ejercicio del método Sakuma se centran en determinadas zonas como brazos, caderas, pecho, muslos y glúteos, y estas zonas se trabajan a partir de unos sencillos ejercicios que tan solo lleva unos minutos realizar. Las primeras dos semanas deben realizarse sesiones de forma diaria, y a partir de la tercera, basta con días alternos.



Los principales beneficios que produce son una mejora de la postura y un fortalecimiento de los músculos de la zona abdominal, aunque siendo consistente en su realización, promete que ofrece una pérdida de grasa sostenida.Con los ejercicios que propone, pueden fortalecerse abdomen y glúteos, reducir el contorno de la cintura, tonificar la musculatura del pecho y los muslos y mejorar el equilibrio. Todo ello sin aparatos y únicamente apretando y estirando.



¿Crees que es eficaz o te parece demasiado bonito para ser verdad? Lo cierto es que comprobarlo te costará muy poco. Si quieres intentarlo, aquí te dejamos un vídeo en el que puedes ver como se llevan a cabo los ejercicios, realizados por el propio inventor del método.

