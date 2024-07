Esta es la rutina de 4 ejercicios fáciles que puedes hacer en casa para tonificar y lucir un vientre plano este verano

Si te preocupa llegar a la playa este verano y ponerte un bikini, te mostramos cuatro ejercicios que te ayudarán a que tu zona media luzca mucho mejor.

Lucir un vientre plano tiene más que ver con la disciplina que con sistemas de entrenamiento muy sofisticados, preparadores personales o gimnasios fancy. El secreto está en la constancia. Solo tienes que vigilar tu alimentación, comer saludable la mayor parte del tiempo e implementar una sencilla rutina con ejercicios eficaces.



Lo más normal si no tienes algo de idea es que te pongas a hacer elevaciones de tronco para trabajar los abdominales. A fin de cuenta es el ejercicio más clásico y el que has visto hacer millones de veces a otras personas. Lo que sucede es que este ejercicio puede causarte ciertas molestias en la zona lumbar y además no trabaja la zona media en su totalidad. Para que puedas lucir un vientre plano y bien trabajado necesitas una combinación de ejercicios de probada utilidad que trabajen los músculos desde distintos ángulos.



Lo que te proponemos hoy es que lleves esta rutina a cabo con una periodicidad mínima de 3-4 veces por semana. Son 4 ejercicios fáciles, que puedes hacer en casa sin necesidad de equipamiento, y que te permitirán llegar a tus vacaciones luciendo una cintura más trabajada. ¿Lista para sudar? ¡Allá vamos!

Plancha abdominal

Tumbada boca abajo apoya los antebrazos y las puntas de los pies en el suelo, con los codos debajo de los hombros, y coloca tu cuerpo en línea recta. Trata de mantenerte en esa posición tanto tiempo como puedas mientras contraes los músculos del abdomen. Asegúrate de que no arqueas la espalda o bajas la cadera. Cuando no puedas más, descansa un tiempo y repite otras 2 veces.

Postura de la silla

Con los pies separados a la altura de las caderas y los brazos en alto, ve bajando poco a poco hasta quedarte en la posición en la que estarías si te hubieses sentado en una silla. Una vez alcances ese punto trata de permanecer ahí tanto como puedas. Cuando no aguantes más, rompe la flexión de piernas y vuelve a la postura inicial. Repite esta secuencia tres veces.

Criss Cross

Con este ejercicio trabajas principalmente los abdominales oblicuos. Échate boca arriba con las piernas flexionadas y los pies en el suelo. Las manos deben estar situadas detrás de la cabeza con los codos apuntando hacia afuera. Eleva y gira el torso, llevando el codo hacia la rodilla opuesta. Regresa a la posición inicial y repite la operación con el otro codo. Completa 3 series de 10 repeticiones.

El superman

Pon las piernas y las manos apoyadas en el suelo, y desde esa posición eleva simultáneamente un brazo y la pierna opuesta de forma que parezca que estás imitando la posición de vuelo del superhéroe. Mantén esta posición por unos segundos y luego baja lentamente a la posición inicial, para después hacer lo propio con el brazo y la pierna contrarios. Repite esta secuencia 10 veces en cada serie para un total de tres.