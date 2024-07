Boticaria García lo confirma: "esta bebida es más saciante que un refresco y ayuda a controlar el peso"

Boti siempre nos trae la fórmula secreta para cualquier cosa que se nos ocurra. Ahora que estamos en verano y nos apetece refrescarnos, nada mejor que un refresco. Sin embargo, hay una bebida que sacia más y que ayuda a controlar el peso.

Llega el verano, el calor y a menudo buscamos bebidas para hidratarnos y quitarnos el calor de golpe.



A priori, una coca cola con hielos y limón puede parecer exquisita, pero sabemos que no es lo mejor. Obviamente, un día no pasa nada, pero es importante que no se convierta en hábito.



Sin embargo, hay una bebida que sacia más que un refresco y que no tiene calorías, por lo que puedes consumirla siempre que te apetezca.

La bebida saciante del verano, la más sana y menos calórica

La respuesta es: agua con gas.



Sin duda, el agua con gas es conocida por muchas como la bebida de las embarazadas, pero lo cierto es que es interesante porque tiene las burbujas de los refrescos y toda la hidratación del agua.



Además, Boticaria García despeja dudas sobre los mitos más frecuentes que rodean a esta bebida, porque esta bebida con anhídrido carbónico (CO2) y ni debilita los huesos ni estropea los dientes.



Como nos cuenta en el Instagram de @boticariagarcia, es una gran opción para hidratarse.

¿Qué otras opciones saludables puedo tomar como alternativa al agua con gas?

Puedes crear tus propias aguas en casa, tal y como lo oyes.



Por ejemplo, puedes coger una jarra de agua y aromatizarla con lo que te apeteza:

Limón y naranja.

Limón y jengibre.

Fresa y albahaca.

Pepino, limón y menta.

Piña, granada y limón.

Los pasos a seguir son estos:

Coge una jarra.

Añade tus ingredientes preferidos cortados en trozos.

Agrega el agua (normal o con gas).

De forma opcional puedes añadir un toque de stevia.

Menea bien todos los ingredientes.

Introdúcela en la nevera para que se enfríe bien.

¡Y a disfrutar!