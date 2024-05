¿Cómo disimular la flacidez de los brazos?

Acaba con la flacidez de los brazos con estos hacks. ¡Pruébalos, funcionan!

Si quieres disimular las alas de murciélago, que sepas que hay varios truquillos que te pueden ayudar a disfrutar de unos brazos más tonificados.



Con el paso de los años, sobre todo a partir de los 40-50 años, es importante tratar de ejercitar los brazos para evitar que la piel cuelgue.



Es más, siempre es mejor tratar de prevenir que la piel cuelgue. Sigue los siguientes hacks y consigue que tu brazos se vean mejor.

Realiza ejercicios de fuerza

Uno de los ejercicios que mejor funcionan para tonificar los brazos pasa por hacer ejercicios de fuerza. Puedes hacer una rutina diaria con series de 15 repeticiones levantando pesas de 1 kg. Simplemente, pones una en cada mano y las vas levantando arriba y abajo.



Si no tienes unas mancuernas o pesas a mano, siempre puedes tratar de hacer esta rutina de ejercicios de fuerza con cualquier objeto que tengas por casa. Por ejemplo, puede usar dos botes de suavizante o dos paquetes de pasta. ¡Te ayudarán a ejercitar!

Utiliza una crema reafirmante

Aunque las cremas no hacen milagros, algo hacen y eso se nota. Si tienes flacidez, puedes comprar una crema reafirmante y echarla todas las noches cuando te vayas a dormir, con la piel limpia y seca. Es importante que seas constante y la apliques realizando un masaje, para unos mejores resultados.



No esperes conseguir resultados milagrosos en dos días, pero a lo largo de las semanas seguro que notas la piel más firme y tonificada. A mí me funciona genial esta crema reafirmante de Garnier Body Tonic y tiene un olor increíble. Además, tiene un precio tan bueno que no da pena aplicarla de forma generosa.

Compra camisetas de manga corta/larga o tres cuartos

Dicen que "si no puedes con tu enemigo, únete a él". Puedes aplicarlo a las alas de murciégalo. Si ves que no consigues evitar que te cuelgue la piel de los brazos, siempre puedes utilizar camisetas de manga corta que sean un pelín más largas o bien optar por manga tres cuartos.



Estas prendas te ayudan a disimular bastante la zona de los brazos, haciendo que te veas más delgada y más tonificada. Puedes aplicarlo también a los vestidos o utilizar chaquetas finas.



Por otro lado, la ropa de color negro ayuda a disimular más todo eso que sobra, por lo que puede ser tu gran aliada a la hora de disimular la flacidez.

Espero que estos hacks te sirvan para disimular la flacidez de los brazos. ¡Ánimo y paciencia, seguro que puedes!