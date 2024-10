La menopausia no es el fin, es tu mejor oportunidad para cuidarte como nunca antes, según una experta

La menopausia es una etapa vital en la vida de las mujeres que menstrúan; un momento en que se producen cambios físicos, psíquicos y emocionales antes, durante y después de la menopausia ¿Cómo podemos vivir mejor este periodo de transición?

La menopausia es una fase de transición natural que todas las mujeres atraviesan, marcada por importantes cambios biológicos. Esta revolución hormonal afecta tanto al cuerpo como a la mente, y requiere una atención personalizada para afrontar los cambios y promover un envejecimiento proactivo. Pero, ¿qué significa "envejecimiento proactivo" y por qué es crucial durante la menopausia?



Este concepto fue abordado en Madrid durante la presentación de MenoZen, un suplemento desarrollado en colaboración con la Dra. Zuramis Estrada, especialista en Ginecología, Obstetricia y terapias regenerativas. Este producto está diseñado para aliviar los síntomas físicos y emocionales que acompañan a esta etapa de la vida de la mujer.

¿Qué entendemos por envejecimiento proactivo?

El envejecimiento proactivo se refiere a adoptar un enfoque positivo y activo en este proceso, mejorando la calidad de vida y la longevidad saludable. Según la Dra. Estrada, es vital acudir a profesionales que escuchen y comprendan este concepto, ya que hay una diferencia entre los signos visibles que percibe un médico y los síntomas que experimenta la propia mujer.



Muchas mujeres comienzan a sentir estos síntomas durante la perimenopausia, la fase de transición previa a la menopausia que puede durar varios años. “Los síntomas son variados e incluyen sofocos, insomnio, pérdida de memoria, disminución de la libido, fatiga y dificultades para concentrarse”, explica la Dra. Estrada. Por ello, es fundamental un enfoque integral y personalizado para cada mujer.

La importancia del autocuidado

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

La menopausia es un periodo de transición donde toda medida de salud y bienestar debe traducirse en calidad de vida a medida. “Es importante el autocuidado desde adentro, desde el interior”, asegura la doctora. Y para ello las prácticas de meditación y yoga son muy buenos ejercicios para la relajación, pero también recomendable para realizar ejercicios de fuerza, flexibilidad y equilibrio. "Yo misma, hasta que no comencé a meditar y a hacer yoga para aprender a relajarme, no comencé a mejorar mi plasticidad cerebral", dice y añade que: "cuando conseguí las suplementaciones adecuadas, logré la modulación de estas hormonas que tenía tan disparadas".



Además, la alimentación juega un papel clave y debe ser tratada de manera individualizada durante la menopausia. "Lo importante en esta etapa es asegurar que el cuerpo reciba la cantidad adecuada de proteínas, junto con alimentos ricos en calcio y vitaminas", explica la experta. Estos nutrientes son esenciales no solo para gestionar mejor el estrés y los nervios, sino también para cuidar las articulaciones, los músculos, y prestar especial atención a la salud de la zona vulvo-vaginal", concluye.