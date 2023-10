Plaga de chinches en España: una bailarina comparte sus picaduras y su insoportable picor

María Pérez, integrante del grupo de baile de Chanel, muestra su cuerpo lleno de picaduras de chinches después de alojarse en un hotel de Zaragoza.

Las imágenes de chinches por todos los rincones de París llevan semanas circulando por la red. El gobierno ha puesto unidades de fumigación para intentar frenar la terrible plaga. Ahora los chinches han cruzado la frontera y comienzan a expandirse por la península.

La plaga de chinches en Europa

Los chinches de cama “se propagan con el transporte de personas, por lo que en los últimos años, con el crecimiento del turismo y la globalización, han desarrollado una mayor supervivencia y expansión”, explica Óscar Soriano, científico titular del CSIC que trabaja en el impacto de los artrópodos en la salud humana.

La infestación comenzó unos días antes de la Semana de la Moda en el transporte público, casas, cines y hospitales. Los pequeños bichos cada vez se vuelven más resistentes a los insecticidas.

En el territorio español ya se han detectado en cinco comunidades autónomas: Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid.

La bailarina explica su caso

Un caso particular se está haciendo viral en redes sociales. Una de las bailarinas de la cantante Chanel ha publicado en su TikTok (con más de 42.000 seguidores) las picaduras que ha sufrido. María y el resto del equipo actuaron el 11 de octubre en Los 40 Pop Festival de las Fiestas del Pilar en Zaragoza. Después, se fueron a descansar al Hotel Hiberus. Según ella misma cuenta el hotel es precioso, una “fantasía de estancia”, que fue inaugurado con motivo de la Exposición Internacional celebrada en 2008. Lo que no se esperaba es que estuviese plagado de chinches. Cuando se despertó no notó nada en particular, pero a medida que avanzaba el día el picor se hizo insoportable. Durante la segunda noche en el hotel casi no pudo dormir. El picor era tan grande que no podía parar de rascarse hasta hacerse heridas en la piel. Cuando despertó se acercó a la farmacia, pero aunque le dieron una pomada, le recomendaron que fuese directamente al hospital para que le recetasen antihistamínicos.

En el hospital trataron de tranquilizarla. A pesar de lo insoportable que puede resultar el picor, las picaduras de chinche no contienen agentes infecciosos. Causan irritación y un cambio de coloración más marrón en la piel pero no hay que tratar más allá de los antihistamínicos. María añade: "Me han dicho que esto no se contagia y que las chinches son de allí del hotel, pero yo he lavado toda la ropa que me llevé y la de mi cama con agua caliente, por si acaso. Tened mucho cuidado porque esto es muy desagradable y no se lo deseo a nadie".