Los must-have para un entrenamiento funcional en casa

Entrenar desde casa tiene muchas ventajas, no dependes de ir al gimnasio, ahorras dinero y puedes hacer ejercicio a tu ritmo. Después de Navidad y con la llegada del nuevo año es muy buena una época para proponerte empezar a hacer más deporte y establecer una rutina de entrenamiento en casa. ¡Apunta todo lo que necesitas!

Abdominales, flexiones, ejercicios para fortalecer pierna o espalda... Aunque no lo creas, para hacer ejercicio en casa no necesitas una cinta de correr, una elíptica ni un banco de pesas. Con un presupuesto muy muy reducido puedes crear un propio gimnasio personal en tu hogar, sin equipos costosos y sin ocupar mucho espacio. Te damos ideas para ponerte en forma desde tu salón.

El entrenamiento funcional está cada vez más de moda entre deportistas aficionados y profesionales y se basa en combinar varios ejercicios diferentes para conseguir fortalecer diferentes partes del cuerpo en una misma sesión.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Los imprescindibles para un buen entrenamiento funcional en casa

La clave para un buen entrenamiento funcional desde casa es un vídeo desde el que seguir los ejercicios y con el que poder hacerlos correctamente.



Piensa antes de comenzar qué área del cuerpo quieres entrenar, piernas, glúteos o mejor un ejercicio completo con el que ejercites varias partes, ¡tú decides! Realiza series en las que combines los ejercicios y consigas trabajar varias partes del cuerpo.



Te damos algunos ejemplos de rutinas de ejercicios que puedes encontrar en enfemenino:



Recomendaciones para tu entrenamiento



Lo ideal es que elijas los ejercicios en función de tus objetivos: aumentar resistencia, perder peso, tonificar los músculos... Por supuesto, aunque entrenes en casa y aparte de consultar vídeos con rutinas, si tienes la posibilidad de consultar a algún entrenador acerca de los ejercicios que vas a practicar, ¡mucho mejor! Así te asegurarás de que son los adecuados para ti y evitas riesgos innecesarios.



También es importante que determines cuántas repeticiones son adecuadas para ti, ya que en función de tu forma física serán unas u otras. Por supuesto, a medida que avances podrás aumentar los segundos de duración de cada uno de ellos, pues es recomendable que los entrenamientos vayan evolucionando con el tiempo.

Esterilla donde realizar los ejercicios

Uno de los productos esenciales para un buen entrenamiento funcional en casa: la colchoneta o esterilla de ejercicios. Te proporciona una superficie confortable y amortigua los saltos para evitar daños en las articulaciones. Además, la puedes utilizar al aire libre si el tiempo lo permite.

¿Qué características debe tener una buena esterilla?

Debe adherirse correctamente al suelo: de esta forma evitarás que se mueva mientras estás realizando el ejercicio. Si la colchoneta se resbala puede incluso ser peligroso o provocarte alguna lesión.

No debe ser demasiado gruesa: Una colchoneta con demasiado grosor hará que te hundas en ella y te impedirá hacer los ejercicios y conseguir los resultados deseados.

No debe arrugarse una vez colocada: Al igual que la adherencia, encontrar una colchoneta que se mantenga lista es esencial para evitar lesiones durante los ejercicios.

Nuestra recomendación a la hora de comprar una esterilla es esta de Amazon que cumple con todos los criterios y, además, tiene un precio ideal.



Tiene el grosor perfecto, es mullida para evitar daños en las rodillas o el coxis mientras realizas tus ejercicios, pero noes demasiado gruesa como para entorpecer tus ejercicios. Recupera perfectamente su forma después de ejercer presión sobre ella y no se deforma con el uso.

La esterilla de Movit, especialmente diseñada para pilates, cumple también las funciones necesarias para realizar ejercicios en casa sin ninguna incomodidad ni peligro de lesión y tiene un precio más asequible que la anterior.



Está disponible en varios colores, puedes elegir que el que más te guste o mejor combine con tu ropa fitness. También puedes elegir entre dos medidas diferentes: 190x60 o 190x100.



Tiene una superficie estable y antideslizante que se enrolla con facilidad para poder guardarla donde quieras.

Pesas

Las pesas o mancuernas son perfectas para los ejercicios en casa. A priori pensarás que no hay nada como las máquinas del gimnasio para fortalecer los músculos, pero te equivocas. Las pesas pequeñas marcan la diferencia en tu rutina diaria de ejercicios, ya que intensifican el efecto.



Coge las pesas en la mano izquierda y realiza los ejercicios como lo haces habitualmente, verás como notas que estás ejercitando más de lo normal. Asegúrate de que tu espalda está recta, cuanto más peso tengas en las manos, más intenso y funcional será el ejercicio. Si eres principiante, comienza con pesas pequeñas de 1kg, pensarás que no hacen nada, pero tus músculos se fortalecerán más rápidamente y tu piel quedará tonificada antes.



Te recomendamos estas pesas de Proiron, las tienes en diferentes colores y pesos. Cada paquete incluye 2 pesas a muy buen precio. Están hechas en neopreno y son ideales para ejercicios en casa, tanto aeróbicos como fortalecimiento de músculos.

Calzado deportivo

Encontrar el calzado adecuado para tu entrenamiento diario no es tan fácil. En primer lugar, por supuesto, depende del deporte que practiques, las zapatillas de tenis no son iguales que las que necesitas para hacer ejercicios en casa, por ejemplo.



Es necesario que el calzado sea firme y, a la vez, te proporcione suficiente libertad de movimiento. Por tanto, elige siempre zapatillas con cordones. Ten siempre en cuenta elegir siempre zapatillas con suela antideslizante para evitar cualquier tipo de lesión o incomodidad a la hora de realizar ejercicios.

Nuestras opciones:



Zapatillas para interior New Balance: Las mejor valoradas de Amazon son sin duda una buena elección debido a la calidad de este calzado. Están hechas de materiales duraderos, son cómodas y ligeras. Se agarran perfectamente al pie, lo que evitará torceduras de tobillo o esguinces de rodilla. Disponibles en varios colores, elige las que más te gusten.

Adidas Swift Run W, zapatillas de deporte para mujer: Su característica principal es la ligereza. Para realizar ejercicios en casa necesitas unas zapatillas que se agarren bien a tu pie y que sean ligeras, por ello, estas adidas son perfectas. Con un precio bueno para unas zapatillas de esta marca líder cumplen a la perfección con los requisitos que necesitas. Además, su diseño es tan chulo que puedes combinarla también con un outfit casual.

Ropa deportiva cómoda

Un buen entrenamiento físico no puede ir separado de una ropa deportiva cómoda y de calidad. Si, además, la ropa es trendy, más motivadas nos sentiremos para realizar nuestros ejercicios. Un básico de nuestro outfit son las mallas deportivas, elige unas que no te tiren o se te bajen, si no se ajustan perfectamente a tu cuerpo pueden ser incomódas e interferir en tu entrenamiento funcional.



Recientemente, Amazon ha lanzado su propia marca de ropa deportiva, con la calidad que garantiza el gigante del comercio electrónico, pero a un precio más asequibles que las marcas líderes en ropa deportiva. Nuestra elección a la hora de comprar mallas deportivas son estas combinadas, que puedes encontrar en 3 colores diferentes. La cintura alta con banda elástica te proporciona sujeción y comodidad, además, sientan genial.

Esta camiseta que simula al terciopelo nos encanta. Es cómoda para realizar deporte, pero no deja de lado el estilo. Con un estilo crop, combina perfectamente con unas mallas deportivas altas, pero también con vaqueros si quieres utilizarla fuera de tus sesiones de entrenamiento. ¡Muy versátil!

Y además:

8 ejercicios de GAP para fortalecer tu cuerpo sin salir de casa

Las mejores botellas para hacer deporte que toda 'fit girl' querrá tener

Deportes de contacto: todo lo que necesitas para practicarlos

Deportes de invierno: los accesorios que necesitas para ir super equipada