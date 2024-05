Alimentos sanos y recomendados para los días de regla

Lo que comes durante los días de la regla afecta a tu bienestar más de lo que crees. ¡Come bien y te sentirás mejor!

Comer bien durante la regla es muy importante. Cuando tienes el ciclo es fundamental evitar alimentos azucarados, alimentos procesados, grasas saturadas, sal, cafeína, tabaco o incluso alcohol. Son los grandes enemigos de esos días.



Es decir, debes comer todo lo mejor que puedas para sentirte mejor y tener reglas menos abundantes, menos dolorosas y también con menor sensación de hinchazón e inflamación.



¡Descubre los alimentos que mejor funcionan!

Alimentación durante la menstruación

Si sueles tener sangrados abundantes, lo ideal es que incrementes la ingesta de hierro. No tienes porqué tomar hígado, pero puedes aumentar el consumo de carnes, pescados y legumbres durante esos días.



Si tienes mucho sangrado, también es importante que aumentes la ingesta de alimentos en ricos en Vitamina C. Por ejemplo, cítricos, kiwis, frutos rojos, tomates o pimientos. Estos alimentos van estupendamente para llevar mejor la regla y los puedes incorporar a tu dieta de formas difgerentes.



También funcionan genial los alimentos ricos en omega 3. Por ejemplo, puedes comer pescado azul o picotear unos frutos secos.



En el caso de que tengas inflamación o te sientas muy hinchada por la regla, lo ideal es que prepares comidas de fácil digestión. Por ejemplo, platos con poca grasa, comida hervida, al horno, estofada, etc. Al preparla de forma más healthy te sentará mejor.



Y, por supuesto, trata de dormir 7-8 horas diarias y hacer ejercicio físico. Aunque dé pereza, te sentirás mejor después de hacerlo y te ayudará mucho con el hinchazón, proque al moverte te sentirás más ligera. Al fin y al cabo una de las peores sensaciones durante los días de regla es sentirse "pesada",

10 alimentos para llevar genial la regla

Si tienes hinchazón, dolor o reglas irregulares, añade estos alimentos a tu dieta (especialmente durante tus días):

Piña : durante la regla el cuerpo retiene líquidos, por eso se reomienda aumentar la ingesta de alimentos como la piña, que destaca por su poder diurético. Además, tiene bromelina, que ayuda con los cólicos menstruales.

: durante la regla el cuerpo retiene líquidos, por eso se reomienda aumentar la ingesta de alimentos como la piña, que destaca por su poder diurético. Además, tiene bromelina, que ayuda con los cólicos menstruales. Sandía : como pasa con la piña, es un gran diurético natural y ayuda en la retención de líquidos, para que te sientas menos hinchada.

: como pasa con la piña, es un gran diurético natural y ayuda en la retención de líquidos, para que te sientas menos hinchada. Zanahoria: si tienes dolor cuando te baja la regla, la zanahoria te yuda con el flujo sanguíneo. También es una gran aliada contra los ciclos irregulares.

si tienes dolor cuando te baja la regla, la zanahoria te yuda con el flujo sanguíneo. También es una gran aliada contra los ciclos irregulares. Plátano : el plátano es un súper alimento rico en calcio y vitamina B6, que ayuda a equilibra las hormonas y combatir el bajón propio de esos días.

: el plátano es un súper alimento rico en calcio y vitamina B6, que ayuda a equilibra las hormonas y combatir el bajón propio de esos días. Chocolate : el chocolate negro es una gran fuente de triptófano, que interviene en la producción de serotonina (que se ve reducido cuando tienes la regla). Esto hace que estés más feliz después de tomarte un buen trozo de chocolate.

: el chocolate negro es una gran fuente de triptófano, que interviene en la producción de serotonina (que se ve reducido cuando tienes la regla). Esto hace que estés más feliz después de tomarte un buen trozo de chocolate. Frutos secos : un snack que funciona genial en los días de regla son los frutos secos. Además, ayudan a combatir los calambres gracias a su contenido en ácido fólico y vitamina B.

: un snack que funciona genial en los días de regla son los frutos secos. Además, ayudan a combatir los calambres gracias a su contenido en ácido fólico y vitamina B. Pescado : conocido por ser una fuente de omega 3 y vitamina D, es un alimento que ayuda con los cólicos menstruales e incluso para evitar los cambios de humor.

: conocido por ser una fuente de omega 3 y vitamina D, es un alimento que ayuda con los cólicos menstruales e incluso para evitar los cambios de humor. Huevos: los huevos son un alimento rico en hierro y triptófano. Al tomarlo durante la menstruación te sentirás menos cansada y de mejor humor.

No dudes en incorporarlos cada vez que tengas la regla, para disfrutar de todos sus beneficios. Lo ideal es que los consumas siempre, pero debes aumentar la ingesta sobre todo cuando te vaya a venir y cuando ya estés en esos días. Lo notarás y te lo notarán.

Espero que estos alimentos te ayuden a llevar mucho mejor la menstruación. ¡Pruébalos y verás cómo te sientes mejor!