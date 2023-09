Si no eres celiaco, eliminar el gluten de tu dieta puede ser perjudicial para tu salud.

El gluten es una proteína que se encuentra naturalmente en ciertos granos, especialmente en el trigo, la cebada y el centeno. Esta proteína es responsable de la elasticidad y la textura de la masa de pan y otros productos horneados.

¿Dónde hay gluten?

El gluten se encuentra en una variedad de alimentos procesados y productos alimenticios, incluyendo:

Pan y productos de panadería, como pan, galletas, pasteles y panecillos.

Pastas, como espaguetis, fideos y macarrones.

Cereales, incluyendo la mayoría de los cereales de desayuno.

Productos a base de trigo, como tortillas, pizza y productos de pan plano.

Productos de panadería, como croissants, bollos y magdalenas.

Cerveza, ya que la cebada es uno de los ingredientes principales.

El gluten es una preocupación importante para las personas con enfermedad celíaca, una enfermedad autoinmune en la que el consumo de gluten provoca una reacción inmunológica dañina en el intestino delgado. Para estas personas, la única opción es eliminar el gluten de su dieta.

¿Qué ocurre si no consumo gluten no siendo celiaco?

Miguel Ángel Martínez Olmos, endocrinólogo miembro del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) asegura que esta práctica es una moda peligrosa. Además, según un estudio elaborado por investigadores de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard en Boston (Estados Unidos), las dietas sin gluten no solo no son beneficiosas para la población sin enfermedad celíaca, sino que pueden aumentar el riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas.

De esta manera, seguir una dieta sin gluten puede conllevar los siguientes riesgos para el organismo: