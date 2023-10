¿Debo dejar de consumir gluten si tengo hipotiroidismo?

Muchas personas que padecen hipotiroidismo creen que deben eliminar el gluten de su dieta. Consultados los expertos, te mostramos lo que opinan al respecto.

El hipotiroidismo es un trastorno que afecta el normal funcionamiento de la glándula tiroides, provocando que ésta funcione a un ritmo menor al deseable. Este trastorno puede tener toda una serie de consecuencias que van desde una mayor fatiga, tendencia a la depresión o aumento de peso, entre otras.



Muchas personas que han sido diagnosticadas con hipotiroidismo y buscan información sobre esta enfermedad pueden haberse encontrado con recomendaciones acerca de su alimentación que no siempre se corresponden con la realidad. Una de esas creencias generalizadas es la de que en caso de padecer hipotiroidismo, hay que dejar de consumir productos con gluten, sin embargo, esta afirmación debe matizarse. Veamos lo que los expertos dicen en relación a este tema.

Relación entre gluten e hipotiroidismo

Esta recomendación de abstenerse de consumir productos con gluten nace de la confusión existente a la hora de relacionar ambas cuestiones. Hay un pequeño porcentaje que oscila entre el 5 y el 7% de las personas que padecen enfermedades endocrinas autoinmunes cuyos marcadores inmunológicos son compatibles con la enfermedad celíaca. Y a su vez, entre un 10 y un 30% de los diagnosticados con esta enfermedad presentan alguna enfermedad endocrina de tipo autoinmune.



En estos casos concretos en los que se produce la coincidencia de ambas circunstancias y que han sido verificadas mediante las correspondientes analíticas, la recomendación de prescindir de alimentos con gluten en la dieta tiene sentido. Pero hacerla extensiva a todos los que padecen hipotiroidismo no tiene base alguna.

La conclusión de los expertos

Y es que los expertos en la materia tienen muy claro que una enfermedad endocrina autoinmune no se ve influenciada por la dieta. Ni el consumo de gluten ni ninguna otra recomendación nutricional va a afectar el desarrollo de dicha enfermedad. Pero, ¿qué ocurre con ese pequeño porcentaje de personas que podrían verse afectada por ambas dolencias?



La idea general que se quiere transmitir es que no puede hacerse una recomendación genérica de abstenerse de comer gluten porque los inconvenientes superarían con mucho las ventajas de dicha recomendación. Teniendo en cuenta que más de un 90% de las personas que sufre hipotiroidismo no se verá afectada nunca por la enfermedad celiaca, este consejo solo beneficiaría a unos pocos mientras que para una amplia mayoría tendría como consecuencia una serie de profundos cambios en su dieta que harían que su vida diaria se complicara innecesariamente.



Por lo tanto, y según las opiniones de los especialistas, no hay por qué modificar la dieta evitando alimentos con gluten en el caso de personas con hipotiroidismo. Solo si se dan síntomas de enfermedad celíaca habría que proceder a eliminar dichos alimentos y siempre tras la realización de un análisis que lo confirme.