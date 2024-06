¿El caldo rompe el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente está de moda. Si te has sumado a esta tendencia, es posible que dudes sobre si el caldo lo rompe o si es inofensivo. ¡Veamos!

Durante el ayuno podemos tomar íquidos o una taza de café que no pasa nada. Sin embargo, a priori podemos comer un caldo de verduras y seguir en ayuno. ¿Esto es así o es un mito?



Hay muchas dudas en torno al ayuno intermitente y esta es una de las más habituales. Y es que, la clave para que el ayuno funcione es hacerlo bien y no salirnos sin ser conscientes de ello.



¡Conoce la respuesta!

¿Rompe el caldo el ayuno intermitente?

No. Puedes comer caldo tranquila que no te quita del ayuno intermitente.



Independientemente de si haces 14, 16 o 24 horas de ayuno, el caldo es una opción completa y saludable para sobrellevar mejor el ayuno, para que puedas aguantar más tiempo sin problema y disfrutar de sus beneficios.



Pero ojo, porque no vale cualquier tipo de caldo. Debe ser solamente caldo, sin nada más o romperá la cetosis. Es decir, debe estar totalmente colado, como si fuera agua pero manteniendo el sabor y color del caldo. Dicho así no suena tan tentador, pero igualmente está rico y nos ayuda a engañar un poco al cebrero dándole comida pero sin sacarnos del ayuno.

¿Qué tipo de caldo no rompe el ayuno?

Puedes preparar un caldo de verduras sin sal. Otra opción es que lo hagas con huesos o raspas de pescado. ¡Tampoco está nada mal!



Al tener solo 1 gramo de carbohidratos por cada 100 gramos no te rompe la cetosis, por eso es una maravilla. Al final, te hidrata y te da sensación de saciedad.



En resumen, así debe ser el caldo:

Caldo de verduras, huesos o raspas de pescado.

Sin pastillas de caldo.

Sin sal.

Sin aceite.

Bien colado.

Si sigues estas instrucciones no tendrás problema para disfrutar de un caldo rico y saludable sin salirte del ayuno, de forma 100% segura.

Cómo hacer caldo de huesos para el ayuno paso a paso

Si no sabes hacer un caldo casero ligero que no rompa el ayuno, echa un vistazo a este vídeo donde el nutricionista David Cusó lo explica fenomenal.

Loading...

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Qué te parece? ¿Te animas a darle una oportunidad al caldo ahora que sabes que no rompes el ayuno? ¡Pruébalo, está de rechupete!