¿Se puede tomar café en el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente es popular. Sin embargo, si quieres mantenerlo a raya, es importante que sepas si puedes o no tomar café. ¡Sal de dudas!

Hoy en día, el ayuno intermitente es uno de los métodos más populares para bajar de peso y cuidarse. A pesar de que tiene sus amantes y sus detractores, si se hace es importante hacerlo bien, para no romper el ayuno sin darnos cuenta.



Por ejemplo, una de las formas de hacerlo es el ayuno de 12, 14, 16 o incluso de 24 horas. Pero si eliges una franja de 12 a 16, es importante que tengas claro lo que puedes o no puedes comer para no romperlo sin darte cuenta.



El café, ya sea 100% café o descafeinado, es un habitual en el día a día. Pero, ¿rompe el ayuno o se puede tomar? ¡Sal ahora de dudas!

Café durante el ayuno intermitente, ¿sí o no?

Aunque te sorprenda, sí, durante el ayuno intermitente puedes tomar café.



Pero ojo, porque solo puedes tomar café o descafeinado solo, sin leche y sin azúcar. A mucha gente ya no le gusta así, por lo que si es tu caso siempre puedes evitarlo y cambiarlo por agua. Ten en cuenta que no podrás tomar un cappuccino, un mocca o similares, solo café negro tal cual.



Si le añades leche, azúcar o una aparentemente inofensiva sacarina estarás rompiendo el ayuno. Si no te convence, siempre puedes sustituirlo por agua, té o infusión, que tampoco rompen el ayuno.

¡Cuidado con tomar café con el estómago vacío!

Es importante que tengas cuidado al tomar café con el estómago vacío, porque puede sentarte mal, subirte la tensión o ponerte nerviosa. Por eso lo ideal es no tomar más de una taza diaria y, si es posible, mejor aún migrar hacia el descafeinado. El sabor es similar pero no tiene cafeína.

¿Se puede agregar leche?

No hay consenso sobre si se puede agregar o no leche al café durante el ayuno. Aunque en general no se recomienda, hay especialistas como Marcos Vázquez que aseguran que "las calorías de la leche no rompen el ayuno".



Por tanto, si no te gusta solo y necesitas el café por las mañanas, puedes tratar de agregar una gota de leche, pero ya te adelantamos que no hay consenso. Aunque algunos especialistas dicen que el café con leche no rompe el ayuno, otros recomiendan mejor tomarlo solo.

Si sigues estos tips podrás disfrutar cada mañana de tu café sin romper el ayuno. ¡Mucho ánimo!