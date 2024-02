Espirulina azul: cómo consumirla y aprovechar los beneficios de este 'superalimento'

Hay multitud de alimentos no demasiado conocidos que pueden ayudarte a complementar tu alimentación y mejorar tu salud. Uno de ellos es la espirulina azul.

¿Has oído hablar de la espirulina azul? Hay quien la cataloga como alga marina, aunque en realidad se trata de otro tipo de organismo, concretamente, una cianobacteria. Y si sigues una dieta vegana puede resultarte de gran ayuda para incrementar tu ingesta de proteínas. Aunque no es este el único beneficio que aporta, ni mucho menos. De hecho la espirulina azul recibe frecuentemente la denominación de superalimento por lo mucho que puede ayudar a tu salud.



Su alto contenido nutricional hace de la espirulina azul un alimento muy interesante para cualquier dieta, así que vamos a darte todos los detalles para que puedas incluirla en tu alimentación si lo consideras oportuno.

¿Qué beneficios ofrece su consumo?

Proteínas, fibra, vitaminas, ácidos grasos esenciales y minerales. Todo lo que puedes esperar que un alimento completo te aporte puede encontrarse en la espirulina azul. Además tiene efecto saciante y a la vez es baja en calorías, por lo que está indicada en regímenes de pérdida de peso. Si bien su perfil de aminoácidos no es tan completo como el de la proteína animal, es una excelente opción para dietas veganas que suelen tener problemas para obtener la necesaria cantidad de este macronutriente.



Aunque todavía no se han realizado demasiados estudios al respecto, ya existen unos cuantos que apuntan hacia una notable cantidad de beneficios para la salud que se derivan de su consumo. Desde

efectos positivos en el funcionamiento y apariencia de la piel y la vista hasta la mejora del sistema inmunológico, la salud cardiovascular y cerebral. Su alto contenido en antioxidantes es otro punto a favor, ya que colabora en la prevención del envejecimiento prematuro y ayuda a prevenir enfermedades crónicas.

Cómo tomarla

Por lo general la espirulina se comercializa en polvo o en tabletas Esta última es la mejor elección si no quieres alterar el aspecto o el sabor de los alimentos, aunque parte de la gracia que tiene incluir este alimento en tu dieta es su curioso color, el cual se debe a la presencia de clorofila. En cuanto al sabor, no es realmente demasiado potente, sino más bien suave, por lo que no vas a notar grandes variaciones en relación al sabor original de aquellos alimentos a los que la añadas.



Si prefieres el polvo porque te gusta el divertido color que pone en tus comidas, puedes añadirla a batidos de frutas o verduras, utilizarla para hacer llamativas salsas, poner un toque curioso a tus sopas o añadir directamente a las ensaladas. En cualquier caso, además de una presentación diferente y que llama la atención, añadirás un mejor valor nutricional a tus comidas.