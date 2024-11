Soy nutricionista y esta es la cena rica en proteínas que preparo para bajar de peso sin sacrificar el placer de comer

Sabemos que comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Por eso, te compartimos la cena favorita de una nutricionista, alta en proteínas y lista en solo 30 minutos, perfecta para quienes buscan bajar de peso sin renunciar al placer de una buena comida. ¡Toma nota!

La experta nos ayuda en nuestro camino hacia la pérdida de peso

Roxana Ehsani es una famosa dietista deportiva certificada de Miami que además es portavoz nacional de medios de comunicación de la Academia de Nutrición y Dietética. Aparece a menudo en las televisiones americanas como experta en nutrición y también escribe en varias revistas dedicadas a la salud y el deporte así como en redes sociales.

Para lograr bajar de peso, la dietista niega que sea necesario alimentarse tan solo de verduras hervidas: “A lo largo de mi carrera, me he propuesto demostrar que los alimentos nutritivos pueden ser igualmente sabrosos, incluso cuando el objetivo es la pérdida de peso”. Estos comentarios en la revista Eat This Not That, fueron acompañados de una posible cena en la que ofrece una versión saludable que permite adelgazar sin sacrificar el placer de comer.

La receta

La dietista nos propone una receta de pollo acompañado de verduras asadas al horno y pasta de garbanzos o lentejas regados con salsa marinara. Esta receta, además de estar lista en pocos minutos es ideal para disfrutar en familia porque es equilibrada, completa y sabrosa. Apunta los ingredientes:

400 g de pechuga de pollo sin piel ni hueso

2 cucharadas de salsa pesto

1 cabeza de brócoli, cortada en floretes

1 cabeza de coliflor, cortada en floretes

1 berenjena, cortada en cubos

1 calabacín, en rodajas

2 pimientos rojos, en rodajas

¼ de taza de aceite de oliva

sal y pimienta al gusto

30 g de pasta penne de garbanzos

1 taza de salsa marinara

Los pasos a seguir son relativamente sencillos

Precalienta el horno a 200 grados Celsius.

Forra dos bandejas para hornear con papel de aluminio. En una de ellas, añade la mezcla de verduras picadas y mézclalas con 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta.

En la otra bandeja, coloca la pechuga de pollo y frota la salsa pesto sobre el pollo para que tome sabor.

Hornea ambas bandejas juntas durante aproximadamente 25 minutos, hasta que las verduras estén caramelizadas y el pollo completamente cocido.

Cuando queden unos 10 minutos para el final del asado, comienza a cocinar la pasta según las instrucciones del paquete y mezcla con la salsa marinara.

Emplata el pollo, las verduras y la pasta marinara y sirve inmediatamente.

El pollo aporta las proteínas necesarias con muy bajo contenido calórico, permitiendo que te sientas saciada y no comas a deshoras. Las verduras asadas son deliciosas al prepararlas al horno y aportan fibra, minerales y antioxidantes al menú. La pasta de garbanzos o lentejas son una alternativa más saludable que la pasta convencional de trigo ya que aportan más proteínas y fibras. Esta sencilla sustitución permitirá un plato más saciante que cuando acompañamos con arroz o pasta de trigo. Añadir una salsa a los platos no es algo prohibido incluso cuando se está a dieta. La dietista recomienda acompañar nuestros menús de “salsas con pocos ingredientes, principalmente tomates, especias y un aceite saludable como el de oliva.”