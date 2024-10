Soy preparador físico y así logré quemar la grasa abdominal dejando de comer en este momento del día

La grasa que se acumula en el área abdominal es una de las más complicadas de reducir mediante los métodos convencionales como el ejercicio o la dieta ¡pero no es imposible! Álex Lamata ofrece algunos trucos que le funcionan, y que comparte con nosotros para que te animes tu también

Perder peso, eso sí, de forma saludable requiere siempre de un enfoque equilibrado que combine la alimentación adecuada, el ejercicio regular y algunos cambios en el estilo de vida. Y una de las cosas que más cuesta a la hora de adelgazar es la reducción de la grasa abdominal.



La denominada grasa visceral tiende a acumularse más fácilmente en el abdomen y es más resistente a la quema a través de métodos convencionales como un plan de alimentación específico o el deporte, porque es más "metabólicamente activa", es decir, responde a señales hormonales de forma diferente. "Para cumplir con un objetivo específico de pérdida de grasa, sino la acompañamos de un buen plan nutricional, no va a dar buenos resultados", explica.

¿Qué es lo más efectivo para quemar grasa abdominal?

En realidad, y tal y como explica este experto, no hay una hora específica en la que se pierda más grasa abdominal, ya que la quema de grasa está relacionada principalmente con el déficit calórico (consumir menos calorías de las que se gastan) y la actividad física. "A nivel general, si no complementamos una rutina de ejercicios con un déficit calórico, no conseguiremos ese objetivo", explica Álex Lamata.



Aunque no existe una hora específica para optmizar la quema de grasa como tal, ya que cada cuerpo es un mundo, Lamata recomienda a nutricionista que nos asesore para nuestro caso en particular. "Lo mejor es acudir a profesional, ya que la alimentación y la pérdida de peso rápida, por ejemplo, puede ser perjudicial para la salud", dice.



Sin embargo, sí existen algunos puntos clave que facilitan la reducción de la grasa del abdomen como:

Evitar el picoteo nocturno: Si sigues una dieta, las 2 ó 3 horas justo antes de dormir son cruciales en la péridda de peso. Así, evitar cualquier snack (aunque esté incluido en tu plan) o cualquier otra cosa que se te antoje, dificulta la quema de grasa

Si sigues una dieta, las 2 ó 3 horas justo antes de dormir son cruciales en la péridda de peso. Así, evitar cualquier snack (aunque esté incluido en tu plan) o cualquier otra cosa que se te antoje, dificulta la quema de grasa LLevar un control de calorías y los macronutrientes: Distribuir de manera homogénea el reparto de los carbohidratos, las proteínas y, sobre todo, las grasas es fundamental para la pérdida de peso.

Distribuir de manera homogénea el reparto de los carbohidratos, las proteínas y, sobre todo, las grasas es fundamental para la pérdida de peso. Déficit calórico sostenido : Tal y como dice Álex Lamata, la pérdida de grasa siempre ocurre cuando "consumes menos calorías de las que gastas".

: Tal y como dice Álex Lamata, la pérdida de grasa siempre ocurre cuando "consumes menos calorías de las que gastas". Dieta equilibrada y controlada : Incluir alimentos ricos en proteínas, fibra y grasas saludables es lo más óptimo, pero también evitar los azúcares refinados es esencial.

: Incluir alimentos ricos en proteínas, fibra y grasas saludables es lo más óptimo, pero también evitar los azúcares refinados es esencial. Ejercicio regular : Tanto los entrenamientos de cardio como los de fuerza ayudan a quemar grasa de manera efectiva.

: Tanto los entrenamientos de cardio como los de fuerza ayudan a quemar grasa de manera efectiva. Dormir bien: El descanso de calidad y el sueño también influye de manera importante en la regulación de hormonas que afectan el almacenamiento de grasa, como es el cortisol.

En definitiva, la pérdida de grasa abdominal es posible siempre y cuando se sigan paso a paso las recomendaciones y se establezcan unas rutinas y hábitos regulares.