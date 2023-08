Ahora entendemos como Kate Middleton consigue mantener su figura esbelta

¿Cómo consigue Kate Middleton mantener su envidiable figura? No se trata ni de genética ni de cirugía. El secreto de una silueta como la suya es muy simple y te lo contamos a continuación.

La Princesa de Gales es conocedora de que todo lo que hace o dice está bajo constante escrutinio de la prensa y la opinión pública. Y su imagen no escapa de la implacable atención que recibe. Por eso, una de las grandes preguntas que casi todo el mundo se hace es como consigue Kate Middleton mantener su envidiable figura. Ahora finalmente tenemos la respuesta gracias a la Dra Dunlop, autora del libro “Elizabeth & Philip”, que ha comprobado de primera mano lo muy seriamente que se toma la princesa su estado físico.



Y es que después de tener tres hijos, no es fácil mantener una cintura ni un tono muscular como el suyo si no pones mucha dedicación. Hoy sabemos que no se trata de que la princesa haya sido tocada por la suerte con una genética privilegiada, sino más bien que su determinación y esfuerzo son los responsables.

Disciplinada en sus entrenamientos

Kate Middleton no perdona un solo entrenamiento. Cada mañana se viste con ropa deportiva y acude al gimnasio, donde realiza una intensa sesión de Crossfit, disciplina que combina ejercicios de fuerza, cardio y entrenamiento de alta intensidad.



Aparte de esto la Princesa de Gales también parctica Yoga y es muy aficionada a hacer running. Dispone de un entrenador personal con el que trabaja ejercicios de fuerza y musculación, por lo que este conjunto de actividades físicas le proporcionan el tono muscular, la flexibilidad y la resistencia de una atleta. De hecho, la propia Dra Dunlop quedó tan impresionada con su fuerza de voluntad y constancia que no ha dudado en calificarla como “adicta al ejercicio”

Gran aficionada al deporte

Y es que su afición por la actividad deportiva va más allá de un deseo de mantener su imagen. A Kate Middleton le encantan los deportes en general, pero en particular el tenis. Ella es la encargada de hacer entrega de los trofeos de Wimbledon, se codea con grandes figuras de la raqueta y dispone de una pista propia en su casa de Norfolk.



Con todo lo dicho, ya no resulta difícil entender porqué la princesa mantiene una figura tan juvenil y estilizada. La práctica regular de diversos deportes, junto a su disciplina y la intensidad de sus entrenamientos son la mejor forma de mantener un gran estado físico y un buen estado de salud, que se reflejan en su envidiable silueta.