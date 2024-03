Burpees vs flexiones: ¿qué elijo para ponerme a tono?

Si el mundo del ejercicio es totalmente nuevo para ti, hoy te hablamos de los beneficios de los burpees vs las flexiones. Sal de dudas.

Estar en un peso saludable y lucir un cuerpo perfecto no siempre es fácil. A menudo requiere de mucho trabajo y de mucha disciplina. Es ahí donde entran los burpees y las flexiones, dos ejercicios que están muy de moda y que pueden ayudarte a tener tipazo.



No obstante, no podemos negar que los burpees son tendencia. Es la palabra de moda y se escucha por todas partes. Entonces, ¿por dónde empezar?



Si quieres elegir un único ejercicio, esto te interesa:

¿Flexiones o burpees?

Para algunas personas, las flexiones y los burpees pueden parecer prácticamente lo mismo. Pero nada más lejos de la realidad. Aunque guardan parecido (como muchos otros ejercicios), son diferentes.



La principal ventaja que comparten ambos ejercicios, es que no tienes que gastar el dinero en ningún equipo. Además, necesitas poco espacio para empezar a practicar.

Empezando por las flexiones, este tipo de ejercicio se centra en trabajar la fuerza superior del cuerpo. Por ejemplo, puedes trabajar los tríceps, los músculos pectorales grandes, la parte media del cuerpo, los hombros y en ocasiones los glúteos. Es una opción muy completa.



Mientras que los burpees trabajan distintos grupos musculares, siendo un ejercicio más aeróbico. Resulta más agotador y asusta más a simple vista, pero gracias a eso se pueden trabajar grandes grupos musculares como el pecho, los muslos, la espalda, los hombros, los brazos, etc.



Piensa que con los burpees todas las áreas del cuerpo se tensan a la vez, por lo que es muy completo.

Los burpees resultan más completos

¿Quieres perder grasa?

¿Quieres ganar músculo?

¿Quieres perder más calorías?

¿Quieres mejorar tu salud cardiovascular?

Si respondes que sí a todo, entonces los burpees son una mejor opción para ti, porque es más completo. Piensa que al hacer el ejercicio todo el cuerpo se ejercita y lo trabajas a full, ganando fuerza y resistencia.

Piensa que, los burpees son un potente ejercicio cardiovascular que combina saltos verticales, sentadillas y flexiones. Es como un 3 en 1. Es intenso y quemas grasa todo el tiempo, por lo que es ideal para una pérdida potente de calorías y de grasa.



Al principio puede resultar muy duro, pero así que vayas viendo resultados te irás encariñando con él, te lo aseguro. Puedes empezar con 3 series de 10 repeticiones (con o sin flexiones) e ir incrementando a medida que le coges el truco.

¿Y si no sé por dónde empezar?

Si no sabes exactamente lo que quieres, nuestro consejo es que lo mires en el gym con un entrenador personal. Cuéntale tus necesidades y te propondrá los ejercicios y las series que necesitas, adaptado completamente a ti.



Si no te gusta, puedes empezar omitiendo las flexiones.

Lo bueno del ejercicio es que lo puedes adaptar 100% a ti, a tu estado de salud y condición física. Ve poco a poco y seguro que consigues resultados.