¿Correr para perder peso es buena idea? 5 motivos que lo demuestran

¿Es posible perder peso haciendo running? Claro, si empiezas a entrenar hoy, ¡pronto te librarás de esos kilos demás acumulados en tu abdomen! Sigue leyendo que vamos a contarte cómo conseguirlo!

¿Es bueno correr para perder peso? Sí, es agotador, pero vale la pena. Porque perder peso haciendo running es rápido, efectivo y te hace estar realmente en forma! La perspectiva de un cuerpo delgado y tonificado debería motivarte para dar un salto del sofá a la pista de carreras. ¿Lo mejor de correr? Solo necesitas unas buenas zapatillas y tener ganas. Además, no tienes que inscribirte a ningún centro deportivo. ¡Solo ponerte tu outfit de deporte e intentarlo!



Incluso, si quieres acelerar la pérdida de peso, puedes trabajar un poco en tus hábitos alimenticios.



¿Aún no estás convencida? Aquí te damos cinco razones por las que correr para perder peso funciona tan bien:

1. Quema muchas calorías

Correr es agotador, es evidente que los kilos pesan pero todo depende de la intensidad que le quieras dar. La cantidad de calorías que se queman con este deporte depende de la edad, el peso, el sexo y la velocidad de la carrera. Pero puedes quemar una media de de 250-300 kcal por 30 minutos.



Un consejo: puedes perder aún más peso haciendo pequeños sprints. Si no corres siempre a la misma velocidad, puedes aumentar la quema de calorías con periodos de tiempo donde corres a más intensidad. Esto se llama entrenamiento a intervalos y, al alternar fases intensas en las que la frecuencia del pulso es muy alta con fases más relajadas, se queman más calorías.

2. Correr supone un entrenamiento de piernas, glúteos y estómago

Correr no sólo es perfecto para perder peso, sino también para poner en forma todo nuestro cuerpo. Está claro que ganarás músculo en las piernas y perderás grasa, pero también estarás entrenando glúteos y abdomen con este deporte.

3. Se reduce el estrés

El estrés es el mayor enemigo contra la pérdida de peso. Debido a todas las hormonas del estrés, se almacena más grasa en la barriga y a menudo se come más. El mejor remedio contra el estrés es el deporte. Puedes correr para perder peso porque, además de quemar calorías, reduces la cantidad de hormonas del estrés al mismo tiempo. Esto es altamente efectivo para conseguir un estómago plano.



Consejo: la mayoría de los corredores se motivan por la música que escuchan mientras practican este deporte. Busca una playlist que te guste, encuentra un ritmo de carrera con el que te sientas cómoda y verás cómo te motivarás mucho más.

4. El running libera sentimientos de felicidad

Otro de los efectos positivos de correr es que liberamos endorfinas: una de las hormonas de la felicidad. Después de una sesión de running te sientes genial y las personas felices y satisfechas tienen menos antojos. Con lo cual, comen menos y pierden peso más rápido.

5. Después de correr prefieres tener algo saludable

Patatas fritas, chocolate, pizza... después de correr, probablemente tengas hambre pero seguro que, ahora que has decidido empezar a cuidarte, prefieres algo saludable. A través del deporte, se obtiene una mejor sensación corporal y solo querrás tener hábitos saludables para el cuerpo. Notarás que cada vez tienes más ganas de comida casera y fresca y, por tanto, será mucho menos probable que comas comida rápida o platos precocinados.

Correr para perder peso: plan de entrenamiento para principiantes

Seguro que estas cinco razones de peso han despertado en ti el deseo de salir a correr. Si nunca has corrido, probablemente no estés seguro de cómo hacerlo. Nuestro consejo es que te lo tomes con calma. El running es bastante agotador y al principio supone hacer un esfuerzo del que seguramente no estarás acostumbrada. Así que no te fuerces a correr siempre durante 30 minutos, empieza despacio. Afortunadamente, también puedes perder peso haciendo running en pequeños intervalos de tiempo.

Programa para principiantes: sal a correr 35 minutos las primeras veces. Al principio, trota durante 5 minutos a paso lento por turnos y luego camina durante otros 5 para recuperarte. Si te sientes en forma cuando pasen una o dos semanas, puedes cambiar los intervalos. Correr durante 10 minutos y solo caminar 5 minutos en la mitad de tu sesión de deporte. Para finalizar, estira durante 15 minutos. Aumenta el ritmo paulatinamente hasta que puedas hacer 45 minutos seguidos.



Para notar mejoras rápidamente en los resultados, deberías ir a correr al menos dos veces a la semana.

Un éxito aún mayor en la pérdida de peso es acompañarlo con una dieta adecuada

Solo por el hecho de hacer running, perderás peso. Pero perder peso y estar en forma no solo significa hacer deporte, sino también incorporar una dieta saludable. Así que para ver el éxito tan pronto como sea posible, debes cuidar tu alimentación al mismo tiempo. Elige una dieta equilibrada con alimentos bajos en calorías como verduras, frutas, productos integrales y productos lácteos; y elimina las bombas calóricas como la comida rápida, los pasteles y los dulces. Estos últimos deben consumirse en pequeñas cantidades y en ocasiaones contadas.



Resumiendo, un estilo de vida activo con una dieta equilibrada y mucho ejercicio sigue siendo la mejor manera de mantenerse en forma y de alcanzar y mantener un peso saludable.