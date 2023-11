Evita estos 5 errores al comenzar tu viaje de fitness: Claves para un ejercicio seguro y efectivo

Comenzar en el fitness es una gran decisión, pero si quieres que sea un viaje de largo recorrido debes evitar algunos errores. Estos son los 5 principales.

Apuntarte al gimnasio por primera vez puede ser una decisión que cambie tu vida. El ejercicio realizado correctamente y de forma continuada te proporciona innumerables beneficios a largo plazo. Pero entonces, ¿Por qué tanta gente termina abandonando? La clave está en hacer las cosas bien y no cometer algunos de los errores de principiante que son más frecuentes. Aquí te mencionamos los principales para que no caigas en ellos y hagas de tu viaje en el fitness una experiencia positiva.

Empezar demasiado fuerte

Cuando te apuntas al gimnasio tu motivación está por las nubes. Ya te imaginas como cambiará tu cuerpo y quieres ver esos resultados lo antes posible, por lo que te esfuerzas al máximo en tus entrenamientos. ¿El resultado? Que terminas llena de agujetas y con dolores por todo el cuerpo que te impiden llevar una vida normal. Es importante que tu entrenamiento se corresponda con tu estado físico, por lo que si no hacías nada anteriormente, tendrás que empezar suave e ir aumentando progresivamente.

No prestar atención a la técnica

Los ejercicios deben realizarse de una manera concreta, y es importante ceñirse a la técnica correcta. No hacerlo supone, por una parte, minimizar su eficacia, y por otra, arriesgarte a sufrir una lesión. Así que antes de lanzarte a por las mancuernas o barras, asegúrate de que prestas atención a los detalles que el monitor te menciona para hacer el ejercicio de la manera adecuada.

Mala selección de ejercicios

Es muy posible que si no tienes supervisión te lances a replicar ejercicios que has visto hacer a otros en Youtube o Instagram. Pero entrenar de forma caótica o no seguir una rutina con los ejercicios adecuados es uno de los principales errores que puedes cometer como principiante. Asegúrate de incluir ejercicios compuestos y básicos (los que implican varios grupos musculares) y deja los ejercicios “bonitos” para más adelante.

Tener expectativas poco realistas

No puedes esperar resultados espectaculares yendo al gimnasio por tres meses. Si bien es cierto que el primer año es cuando se producen los cambios físicos más notables, otro error muy común es tener expectativas muy alejadas de la realidad. El problema con esto es que al no conseguir la imagen de ti misma que te habías creado, terminas por abandonar. Date tiempo.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

No cambiar tu estilo de vida

Por último, otro error es creer que el ejercicio lo soluciona todo. Los cambios deben ser a nivel más profundo. Si no modificas lo que está mal en tu estilo de vida actual, no lograrás los resultados que buscas. Llevar una alimentación adecuada a tus objetivos, beber mucha agua y dormir las horas necesarias son cambios imprescindibles para tener éxito en tu viaje en el fitness.