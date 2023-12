Kettlebell Swing: el ejercicio que tonifica todo tu cuerpo sin que te des cuenta

Mantenerse en forma es más sencillo de lo que crees. Hoy te hablamos de un ejercicio muy eficaz que requiere mínimo equipamiento, el Kettlebell Swing.

Las pesas rusas o Kettlebell son una de las formas más sencillas y prácticas de ejercitarse. No necesitas apuntarte a un gimnasio ni comprar costosos aparatos, basta con unas pesas rusas y un mínimo de constancia para mantenerte en un gran estado de forma.



En concreto, un ejercicio simple como el Kettlebell Swing ya te proporciona beneficios a nivel de activación muscular y de pérdida de grasa. Con la dieta adecuada y llevándolo a cabo con regularidad, puedes conseguir mejorar tu apariencia y mantener tu cuerpo bien trabajado al completo Veamos qué músculos ejercitas con este sencillo ejercicio y qué efectos se producen al practicarlo.

Un ejercicio para trabajar todo el cuerpo

Como posiblemente ya sepas, el kettlebell swing consiste en llevar la pesa con un movimiento de balanceo por debajo de tus piernas y luego impulsarla hacia arriba, para acabar con ella en todo lo alto y volver a iniciar el movimiento. Esta secuencia involucra una gran cantidad de músculos, por lo que se trata de un ejercicio muy completo.



Glúteos, isquiotibiales y músculos del dorsal son los que mayor carga de trabajo reciben con este movimiento, pero también implica a los cuádriceps, la zona del core, el trapecio y los deltoides. Incluso también podemos considerar que a través de este movimiento se trabajan los antebarazos, ya que el trabajo de agarre de la pesa los activa y fortalece.



Puesto que los ejercicios compuestos, es decir, aquellos que implican varios grupos musculares, son los que mejores resultados ofrecen, podemos concluir que el kettlebell swing, por si mismo, es uno de los mejores que puedes realizar para mantener el cuerpo trabajado casi en su totalidad.

¿Por qué es tan beneficioso?

Lo que hace de éste un ejercicio tan interesante es que, además de trabajar una variedad de músculos de forma simultánea, demanda del cuerpo un alto nivel de energía. Como resultado no solo estaremos trabajando a nivel muscular, sino fortaleciendo la resistencia cardiovascular de un modo similar al que conseguiríamos con un entrenamiento de HIIT.



A eso hay que añadir que se efectúa de un modo explosivo, por lo que su práctica puede resultar beneficiosa si se practica algún deporte de este tipo. No en vano es un ejercicio que se suele realizar en el entrenamiento de deportes que requieren de este tipo de movimientos como el baloncesto.



En definitiva, no tienes excusa para no mantenerte en forma. Unas pesas rusas y unos minutos al día de este ejercicio te proporcionan fuerza y resistencia, además de que pueden ayudarte a perder peso si ese es tu objetivo.