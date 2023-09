Japón tiene de las poblaciones más saludables, delgadas y longevas del mundo, por lo que siempre nos llama la atención con sus métodos para mejorar el bienestar físico

El libro que lleva por nombre "El método Sakuma", escrito por el entrenador personal japonés Kenichi Sakuma, se ha vuelto famoso por dedicarse a moldear el cuerpo de supermodelos y celebridades en su país con base a lo escrito en su publicación, libro que ha vendido más de dos millones de copias. Su contenido propone una técnica revolucionaria para moldear el cuerpo mediante algunos ejercicios diarios, prometiendo resultados en el transcurso de dos semanas.



De acuerdo al entrenador Sakuma, la clave para obtener resultados positivos y tener una figura esbelta con un vientre plano es, en primera instancia, corregir los malos hábitos de nuestro cuerpo. Para lograrlo, este método propone corregir posiciones perjudiciales mediante la activación de la musculatura. Tan solo 5 minutos diarios de ejercicio prometen acelerar el metabolismo por medio de la quema de grasas, que además alivia dolores por una postura incorrecta, todo esto gracias a la contracción muscular adecuada.

Los distintos ejercicios y recomendaciones del Método Sakuma

Los ejercicios aplicados en este método activan los músculos de los glúteos, de la espalda y especialmente del core, que es la parte central del cuerpo. Se dividen en las siguientes tres categorías:



Técnica reductora de volumen de la cintura

Técnica para una cintura esbelta

Técnica reductora de volumen de los músculos



Estos movimientos ayudan a tener un cuerpo funcional con figura esculpida, incrementando la quema de calorías, elevando el metabolismo basal. El libro de Sakuma también incluye sugerencias dietéticas que se acompañan con la actividad diaria, que ayudar a trabajar los músculos de manera correcta. Las recomendaciones son beber mucha agua, la ingesta diaria de 1.5 gramos de proteína por kilo de peso y fraccionar la ingesta de algún plato dulce cuando nos apetezca. De igual forma, recomienda no saltarse el desayuno y comer tres veces al día, aunque esta última recomendación no tiene evidencia de tener una mayor influencia sobre el cuidado de la figura.



Como podemos ver, el Método Sakuma podría tener aciertos y errores, y su práctica de forma aislada podría no tener efectos mágicos en nuestro cuerpo, sin embargo, favorece el estilo de vida saludable junto a otros hábitos para el cuidado del organismo, la tonificación de músculos y la mejora de la postura corporal.