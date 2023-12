De acuerdo con las explicaciones del experto en actividad física, César Bustos, perteneciente a la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), los "descansos activos" son breves ejercicios de intensidad moderada a alta, diseñados para combatir el sedentarismo.

La escasez de tiempo es una de las razones más habituales por las cuales las personas no realizan actividad física. No obstante, ahora ya no hay ninguna razón válida, ya que se ha demostrado científicamente que llevar a cabo pequeñas dosis de ejercicio, conocidas como snacks de ejercicio o descansos activos, a lo largo del día o durante la jornada laboral, puede mitigar los efectos negativos del sedentarismo, el cual afecta a las personas inactivas que no alcanzan las recomendaciones de actividad. Por ejemplo, una persona adulta que practique menos de 150 minutos de actividad física moderada cada semana sería considerada como inactiva.



Las declaraciones provienen del especialista en educación física y miembro de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), César Bustos. Ha detallado la naturaleza de estos ejercicios durante el XIX Congreso Nacional de esta sociedad científica que actualmente tiene lugar en Sevilla.



Como indica Bustos, los snacks de ejercicio, o descansos activos, son actividades de breve duración pero de intensidad moderada a alta. Realizar estas actividades varias veces a lo largo del día contribuye a disminuir los impactos perjudiciales asociados al sedentarismo en nuestra salud.

"Se ha demostrado que actividades tan simples como subir 3 veces un tramo de 60 escalones o actividades de sólo un minuto pueden aumentar un MET (equivalente metabólico de la capacidad cardiovascular) el fitness cardiorespiratorio (CRF), lo que ayudaría a reducir entre un 13% y 15% el riesgo de enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas", indica Bustos.



El no llevar a cabo actividades físicas, denominadas fitness cardiorespiratorio, se ha confirmado como un indicador de riesgo de mortalidad más impactante que factores de riesgo convencionales como la hipertensión, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes tipo 2 y la hiperlipidemia, según señala el experto.



No obstante, para que el ejercicio impacte de manera positiva en la salud, es crucial realizarlo de manera consistente, convirtiéndolo en un hábito y una rutina diaria. César Bustos destaca que la adherencia y eficacia en la actividad física son fundamentales para mejorar los hábitos, y en este contexto, los "snacks" de ejercicio han demostrado ser la herramienta más eficiente para alcanzar este propósito.

Sugerencias de actividad física para aquellos que padecen obesidad.



Cerca del 20% de los adultos en España experimentan obesidad, una condición que aún no está oficialmente reconocida, pero que representa un factor de riesgo para diversas enfermedades, incluyendo el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.



Por esta razón, los expertos que atienden a personas con obesidad desean que se le reconozca como una condición médica, ya que no se trata de una enfermedad moral, como cree el 40% de la población española. Según lo expresado por Antonio Alcántara, psicólogo de SEEDO en "Estas son todas las 'armas' terapéuticas para tratar la obesidad (una enfermedad aún no reconocida)", "una persona no elige padecer obesidad, es la obesidad la que te elige a ti".



La actividad física actúa como un indicador de mortalidad cardiovascular que no está vinculado a la presión arterial ni a otros factores de riesgo cardiovasculares, reduciendo el peligro de manera significativa. En otras palabras, la práctica habitual de ejercicio físico puede disminuir hasta en un 40% el riesgo de mortalidad, ayudando a reducir la edad biológica y haciendo que personas activas mayores de 80 años tengan un riesgo de muerte similar al de individuos inactivos de 60 años.



De esta forma, según lo afirmado por Bustos, no hay duda de que incrementar la participación en actividad física en la población genera beneficios significativos para la salud al contribuir al control de los principales factores de riesgo.



Por ende, como recomendaciones prácticas para aquellos que padecen obesidad, el experto aconseja la combinación de entrenamiento de fuerza y resistencia en una misma sesión, ya que se ha evidenciado que es la modalidad más eficaz. Además, señala que el entrenamiento híbrido, que incluye actividades como juegos, saltos de cuerda y el uso de diversos aparatos, es la segunda opción más efectiva para mejorar la salud cardiometabólica en personas con esta condición.



También se hacen recomendaciones de consultar a expertos en nutrición antes de comenzar con una rutina de ejercicios, de esta forma se logrará el balance correcto de la quema de calorías y el consumo de nutrientes necesarios para mantener el organismo en un estado saludable.