Aunque tal vez moleste por ser de alto impacto para muchos, esta práctica resulta ser útil y de resultados deseados si es correctamente hecha.

El ejercicio denominado step jacks es una variante del salto de tijera, en donde con solo una pierna se da un paso hacia un lado en vez de usar ambas piernas para saltar hacia afuera. Para poder tonificar las piernas y el core, debes de mover los brazos de lado hacia abajo y hacia arriba de igual forma que la versión estándar de este ejercicio, y se puede hacer cómodamente en casa, siendo adecuado para todas las edades.



Haciendo estos movimientos, el ejercicio reduce su intensidad, volviéndose menos exigente en los tobillos, la espalda baja y las rodillas, en comparación con hacer los tradicionales saltos de tijera. Determinadas personas, dependiendo de su situación, podrían beneficiarse de estos movimientos, no obstante es de importancia saber que los steps jacks ofrecen dichos beneficios del ejercicio normal en una medida menor.

Cómo hacer step jacks de forma correcta

Esta técnica requiere de seguir algunos pasos necesarios, en primer lugar, debes de poner tu cuerpo erguido y con los pies juntos, para después dejar que tus brazos momentáneamente cuelguen libremente por los costados. Enseguida, con solo una pierna, da un paso hacia un lado, de tal forma que tus pies lleguen a estar más separados que el ancho de tus hombros. Al realizar este paso, debes de mover los brazos hacia arriba y hacia los lados.



Una vez comenzado el ejercicio, haz un cálculo de tiempo para que tus brazos estén apuntando hacia arriba al término de este paso. Después hay que dar un paso hacia atrás con la pierna que has movido en el paso anterior y finalmente baja los brazos, para así volver a estar en la posición inicial. Ahora repite el movimiento con la otra pierna y continúa de lado a lado por un cierto periodo de tiempo, o en repeticiones.



Una vez que te acostumbres a hacerlos, verás que los step jacks son, en términos de técnica, relativamente sencillos, aunque debes de tener en cuenta que para lograr velocidades más rápidas, necesitas hacer prácticas hasta cierto punto. Una opción que puedes tomar es el usar un chaleco con peso mientras haces los step jacks, de esta forma podrás trabajar tu sistema cardiovascular más eficientemente, además de que podrás activar los músculos de las piernas un poco más.

¿Cuáles son los beneficios de hacer step jacks?

Este ejercicio te ayuda a trabajar varios músculos, tales como los aductores de la cadera (muslos internos), abductores de la cadera (muslos externos), el dorsal ancho (espalda media / superior), los cuádriceps (muslos delanteros), los deltoides (hombros) y en general los músculos centrales que conforman el core. Si hacemos una comparación con los jumping jacks, los músculos que se trabajan al hacer step jacks son prácticamente los mismos, pero existe una diferencia: los músculos se activan en una medida menor debido a que los movimientos son de menor intensidad. Es por esto que dicha práctica podría ayudar en el mejoramiento de la resistencia muscular y al mantenimiento de músculos más sanos, pues se ralentiza la degradación por la que naturalmente pasan.



De una forma similar al compromiso muscular, los resultados positivos que los step jacks arrojan tienen similitud a los beneficios obtenidos por los saltos de tijera normales, pero en una medida menor. Por el contrario, en comparativa con muchas actividades estándar que se realizan a diario, los step jacks resultan ser más intensos, y debido a que requieren de energía adicional para su práctica, resulta en una pérdida de peso con más facilidad. El beneficio más grande es que podría resultar en un esfuerzo más suave para varias partes del cuerpo, como son la espalda baja, las rodillas y los tobillos. Además, para aquellas personas que no estén acostumbradas a al ejercicio regular, un beneficio notable es la mejoría en la resistencia muscular.



Aparte de tener beneficios de tema muscular, también podrás potencialmente ver pequeñas mejoras en varias áreas como la coordinación y el equilibrio, puesto que los step jacks requieren de estas habilidades. En temas hormonales, el simple hecho de hacer ejercicio resulta en una mejora del estado de ánimo debido al aumento de producción de la dopamina, la serotonina y la endorfina, encargadas de que el organismo funcione correctamente y que son segregadas de manera natural por las glándulas que tenemos en el cuerpo.



Por último, puesto que no requieren algún equipo en especial, no es necesario ir al gimnasio para hacer step jacks, agregando otro beneficio al poderse hacer en la comodidad del hogar.