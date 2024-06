A los 101 años, desvela la comida y el hábito saludable que sigue a diario desde hace décadas

I. Roy Cohen, ex CEO neoyorkino de una gran farmacéutica, ha desvelado cual es su secreto para estar joven a sus 101 años de edad. Y ya te adelantamos que tiene que ver con un ingrediente 'made in Spain'.

¿Quién no querría conocer el secreto de la longevidad? ¡Qué tire la primera piedra!



Lo cierto, es que no deja de ser sorprendente cuando vemos a personas centenarias con una gran vitalidad. Siempre nos preguntamos, ¿cuál es su secreto? ¿Por qué ellos sí y la mayoría no?



Pues resulta, que le han preguntado por su secreto a I Roy. Cohen, un ex CEO de una gran farmacéutica de Nueva York y no ha dudado en desvelarlo.

¿Qué alimento español te permite llegar bien a los 101 años?

I Roy. Cohen ha compartido cual es su secreto para llegar a los 101 años con buena salud y activo física y mentalmente. Según afirma, la clave está en la comida y en el ejercicio. Toda esa teoría que ya conocemos, parece que él la ha puesto en práctica desde hace años y sí, le ha funcionado. Está increíble a sus 101 años.



Afirma que un gran seguidor de la dieta mediterránea de España. Asegura que evita siempre alimentos procesados y la carne. A cambio, come pescado fresco, verduras y aceite de oliva.



Es una dieta relativamente vegetariana o incluso vegana, a no ser por el pescado. Aunque ojo, tampoco sabemos si come pollo. Lo que sí ha confesado es que gran parte de su dieta diaria es pescado, verduras y AOVE.

Entre los alimentos que más consume, están el repollo y la ensalada. Parecen ser sus favoritos y los que mejor le sientan.



También ha confesado que si le apetece picar algo, opta por picotear una zanahoria o un trozo de pimiento rojo (en vez de zamparse unos snacks). No está nada mal esta filosofía, desde luego.



Aparte de la alimentación, confiesa que hacer ejercicio también es clave. Aún a sus 101 años, asegura que hace al menos 60 minutos de ejercicio al día. Empieza haciendo unos 20 minutos de ejercicios de pierna en cama y luego circuitos por la sala y por la cocina.



Para la mente, asegura que la clave está en cuidar las relaciones sociales. Afirma que es importante seguir socializando con otras personas.



Está claro que su receta le ha funcionado para estar saludable, sano y fuerte a sus 101 años de edad. Ahora que conocemos su secreto de longevidad, no estaría mal "copiarlo".

¿Qué te parece su secreto? ¿Te animarías a seguir una dieta sin carne y únicamente basada en verduras, pescado y un buen AOVE?