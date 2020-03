Veggie Challenge: hacerte vegana durante 30 días

El veganismo ha dejado de ser un misterio desde hace tiempo, seguro que muchas hemos, incluso, intentado adentrarnos en este mundo con más o menos éxito. Por eso, desde ProVeg España se ha lanzado el Veggie Challenge, un reto de 30 días para ayudarnos a dar el paso definitivo a una alimentación más vegetal.

Ahora bien, si nunca te has planteado optar una alimentación vegetal, a lo mejor te estarás preguntado por qué hacerlo. Las motivaciones son variadas, desde la salud, pasando por el respeto a los animales o por conciencia medioambiental.



Vamos, razones no faltan, incluso por simple curiosidad o por retarte a ti misma.

¿Qué es el Veggie Challenge?

Se trata de un reto de 30 días totalmente gratuito en el que tú eliges cuánto te quieres adentrar en la alimentación vegetal.



Puedes elegir seguir el reto vegano, es decir, eliminar por completo los alimentos de origen vegetal de tu dieta. Eso incluye todo tipo de carne (de vaca, pollo, pescado, etc.), también lácteos y huevos.



Si no te ves segura de poder conseguirlo, no hay problema, ProVeg ofrece la opción de hacer un reto vegetariano (sin carne animal, pero sí con huevos y lácteos) o, incluso, un reto con un número determinado de días sin carne.

Ventajas de apuntarse al Veggie Challenge

Aquí viene lo interesante, al apuntarte al Veggie Challenge te aseguras de adoptar una alimentación vegetal con la seguridad de hacerlo bien.



Cada día irás recibiendo consejos, artículos, recetas, coaching y, además, un plan de comidas creado por la dietista-nutricionista especializada en alimentación vegetal y deportiva, Cristina Casado de la Unión Vegetariana Española.



También se ofrece la opción de formar parte de la comunidad de Facebook, donde podrás acceder a las sesiones en directo con la nutricionista para despejar todo tipo de dudas que puedan surgir.



¿Quién puede apuntarse en este reto?

Literalmente, cualquier persona. Solo necesitas tener una pequeña motivación para adoptar una alimentación más vegetal y a partir de ahí, elegir la opción que más se adapte a tu estilo de vida.

¿Qué se conseguiría haciendo el Veggie Challenge?

Si pensabas que una sola persona no puede marcar la diferencia, estas cifras te van a sorprender:

Siguiendo el reto vegano conseguiríamos ahorrar en un mes 106 kg de CO2 (o conducir unos 883 km), unos 30.000 litros de agua, 175 m2 de suelo y la vida de casi 3 animales.

conseguiríamos ahorrar en un mes 106 kg de CO2 (o conducir unos 883 km), unos 30.000 litros de agua, 175 m2 de suelo y la vida de casi 3 animales. Siguiendo el reto vegetariano ahorraríamos 77 kg de CO2 (o conducir unos 650 km), unos 18.000 litros de agua, 120 m2 de suelo y la vida también de casi 3 animales.

ahorraríamos 77 kg de CO2 (o conducir unos 650 km), unos 18.000 litros de agua, 120 m2 de suelo y la vida también de casi 3 animales. Siguiendo el reto flexitariano (mitad de días sin carne) ahorraríamos 52 kg de CO2 (o conducir unos 433 km), 14.000 litros de agua, 84 m2 de suelo y la vida también de casi 3 animales.

¿Cómo apuntarse?

El proceso es de lo más sencillo, introduces unos pocos datos en la página oficial del Veggie Challenge de ProVeg España, incluyendo el día en el que quieres empezar tu reto, e inmediatamente recibes el mail de bienvenida, ¡ya puedes empezar tu aventura vegetal!



Contenido elaborado en colaboración con Verónica Lizeth Larco, Coordinadora de Comunicaciones y Campañas de ProVeg España

