¿El café es realmente saludable? Un gastroenterólogo resuelve la gran duda

Existe mucha información a favor y en contra acerca de esta popular bebida, por lo que es importante saber la opinión de un experto.

El café se puede encontrar en casi todas las culturas culinarias del mundo, y son muy comunes las opiniones encontradas sobre los efectos que esta infusión nos causa. Hay quienes sostienen que es perjudicial, mientras otros afirman que aporta beneficios significativos. Ante esta disyuntiva, es crucial distinguir entre los hechos verídicos y los mitos que rodean a esta apreciada bebida y que muchos consumen a diario.



El reconocido gastroenterólogo, Dr. William Berrebi, utiliza sus plataformas en línea diariamente para ofrecer recomendaciones sobre nutrición y alimentación. En una publicación reciente, abordó la cuestión del café, llegando a una conclusión definitiva ante la cuestión de si verdaderamente beneficia nuestro cuerpo. A continuación, desglosamos su perspectiva sobre el tema.

Los beneficios del café

Esta infusión contiene abundantes elementos minerales y compuestos antioxidantes que contribuyen a fortalecer las defensas y optimizar el funcionamiento del organismo. Así, ofrece protección ante diversas dolencias e incluso puede aliviar los dolores de cabeza de forma rápida. Además, es una bebida ampliamente reconocida por sus propiedades estimulantes a nivel mental.



Debido a que potencia el rendimiento mental, ayuda a mejorar la capacidad de enfoque. Sus efectos positivos también ofrecen cierta protección contra algunos trastornos neurodegenerativos, incluyendo el mal de Parkinson y el Alzheimer, así como otras demencias asociadas a la edad avanzada.

Aunado a estos beneficios, ciertas investigaciones sugieren que esta infusión, debido a sus componentes antiinflamatorios, podría contribuir a reducir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Además, se ha observado que favorece la quema de grasas en el torrente sanguíneo y en ocasiones asiste en la reducción de masa corporal.



Teniendo estos datos, ahora queda pendiente la interrogante acerca de las opiniones que afirman los efectos negativos del café en nuestra salud. Exploremos la respuesta que nos proporciona el Dr. Berrebi.

La forma más saludable de consumir el café

En opinión del experto, esta bebida no suele recibir el reconocimiento que merece. Frecuentemente, se le atribuyen efectos perjudiciales para la salud, cuando en realidad, si se ingiere de manera equilibrada, ofrece numerosas ventajas para el organismo.



Una de las ideas equivocadas más comunes acerca de esta infusión es su supuesto efecto en la presión arterial al aumentarla. Si bien esto puede ocurrir en individuos que no la consumen habitualmente, para aquellos que la ingieren con regularidad, no se observa una influencia significativa sobre los niveles de tensión arterial.



En conclusión del especialista, el café ofrece beneficios para el bienestar general. No obstante, es importante recordar que posee propiedades estimulantes, por lo que se aconseja evitar su consumo en horas vespertinas para no interferir con un descanso nocturno adecuado.