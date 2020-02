Premenopausia: primeros síntomas y cómo tratarlos

La premenopausia es la etapa anterior a la menopausia y es a menudo vivida como un momento difícil. ¡Te mostramos todo lo que debes saber!

Es importante que conozcas las etapas de la mujer y cómo prevenir los posibles síntomas y molestias de estos periodos. Aquí vamos a hablar de la premenopausia. La premenopausia o perimenopausia es la etapa que se se encuentra en el climaterio. El climaterio, por si nunca lo habías escuchado comprende las etapas previas y posteriores a la menopausia.



La premenopausia o perimenopausia es la etapa previa a la menopausia. Muchas mujeres dejan de tener la regla durante un año y posteriormente tienen la menopausia. Pero no todos los casos son así. Quizás no tengas mucha información al respecto, ya que incluso entre mujeres se ha convertido en un tema tabú. La premenopausia corresponde a un periodo donde el cuerpo y la psicología sufren profundos cambios. A veces vivida como un momento difícil, la premenopausia puede comenzar a los 40 años para las mujeres y tiene una duración de entre dos y siete años. Durante este período, aproximadamente el 70% de las mujeres se ven afectadas en mayor o menor medida por las perturbaciones, en sus cuerpos y en su mente.

En algunas mujeres este periodo se puede adelantar a una edad más temprana. Cada mujer es distinta, pero sí es cierto que una mala vida en cuanto a comida, ejercicio y por ejemplo fumar pueden llevar a mayores problemas durante la menopausia, y por supuesto en la premenopausia.



Fumar: las mujeres que fuman son más propensas a tener mayores complicaciones en la premenopausia y menopausia.

Cáncer: los tratamientos de quimioterapia afectan bastante a las mujeres. Muchas de ellas suelen tener una menopausia mucho más precoz.

Antecedentes: el historial familiar es muy importante. Casi siempre el tener algún familiar con antecedentes es un síntoma de que puedes tener mayor probabilidad de que también te ocurra.

E​ste período de desaceleración de los órganos reproductivos, en los cambios experimentados por las mujeres son más importantes durante la menopausia, pero también se puede vivir bien esta fase: cada mujer es diferente y reacciona de manera diferente a estos cambios. No te preocupes: puedes sentirte identificada con algunos de los síntomas descritos aquí, pero esto no significa que no estés en la premenopausia. Conocer los signos que indican una primera premenopausia y la forma de hacer frente puede ser muy útil.

Ciclo menstrual

El sistema hormonal en cada mujer es distinto y los niveles de estrógeno en la premenopausia varían mucho. Tanto es así que esto también afecta al ciclo menstrual. Los ciclos menstruales se pueden alargar o acortar, pudiendo tener ciclos en los que los ovarios no liberan óvulos. Si llevas 12 meses sin tener el ciclo menstrual es cuando podrás saber si directamente has llegado a la menopausia.

Síntomas de la premenopausia

Son numerosos los síntomas de la premenopausia y pueden durar muchos años antes de la menopausia. A muchas mujeres estos síntomas les comienzan alrededor de los 40. Las hormonas sexuales femeninas (estrógenos sobre todo) comienza a desestabilizarse. Estos cambios conducen a una serie de síntomas que son algunos de los más comunes:

Calores: suele ser muy habitual tener bastante calor incluso en cuando tenemos la menstruación. Para afrontar los calores durante estas etapas. Es preferible no solo que tengas el cuenta el tipo de ropa de cama, y la calidad, sino también las prendas que uses a diario. Apuesta por tejidos más transpirables que te permitan huir de los calores. Los sofocos son bastante notables durante la menstruación. Sin embargo, en la premenopausia aumentan. Su duración e intensidad suelen variar dependiendo de la mujer. A menudo, estos sofocos se producen por la noche, de ahí la importancia de contar con textiles que nos ayuden a conciliar el sueño mucho mejor.

suele ser muy habitual tener bastante calor incluso en cuando tenemos la menstruación. Para afrontar los calores durante estas etapas. Es preferible no solo que tengas el cuenta el tipo de ropa de cama, y la calidad, sino también las prendas que uses a diario. Apuesta por tejidos más transpirables que te permitan huir de los calores. Los sofocos son bastante notables durante la menstruación. Sin embargo, en la premenopausia aumentan. Su duración e intensidad suelen variar dependiendo de la mujer. A menudo, estos sofocos se producen por la noche, de ahí la importancia de contar con textiles que nos ayuden a conciliar el sueño mucho mejor. Dificultad para dormir : se produce habitualmente por los calores indeseados de la premenopausia. Intenta escoger textiles como el algodón egipcio u otras que ayuden a mantener la temperatura correcta de la cama tanto en invierno como en verano.

: se produce habitualmente por los calores indeseados de la premenopausia. Intenta escoger textiles como el algodón egipcio u otras que ayuden a mantener la temperatura correcta de la cama tanto en invierno como en verano. Periodos menstruales cada vez más irregulares y espaciados : si estás experimentando cambios muy bruscos en la menstruación durante los 40 y 50 es la premenopausia. Estos cambios suelen estar asociados a ciclos menstruales o muy cortos o muy largos. También la cantidad de regla varía bastante, por lo que resulta un tanto incómodo.

: si estás experimentando cambios muy bruscos en la menstruación durante los 40 y 50 es la premenopausia. Estos cambios suelen estar asociados a ciclos menstruales o muy cortos o muy largos. También la cantidad de regla varía bastante, por lo que resulta un tanto incómodo. Pérdida de orina: las pérdidas de orina pueden comenzar desde mucho antes de tener un embarazo. La zona genital está compuesta por músculos que también necesitan ejercitarse para poder mantener bien los órganos y evitar las pérdidas de orina. Si incluso sí que has tenido uno o varios embarazos te aconsejamos que realices de forma frecuente los llamados ejercicios de Kegel. Así, evitarás las incómodas pérdidas de orina antes y durante de la menopausia.

las pérdidas de orina pueden comenzar desde mucho antes de tener un embarazo. La zona genital está compuesta por músculos que también necesitan ejercitarse para poder mantener bien los órganos y evitar las pérdidas de orina. Si incluso sí que has tenido uno o varios embarazos te aconsejamos que realices de forma frecuente los llamados ejercicios de Kegel. Así, evitarás las incómodas pérdidas de orina antes y durante de la menopausia. Sequedad vaginal (mayores dificultades en las relaciones sexuales): la sequedad vaginal es un problema para muchas mujeres en el ámbito sexual. Los cambios constantes en los niveles de hormonas hacen que se produzca una pérdida notoria de la elasticidad y lubricación vaginal. Para ello, ya existen bastantes geles en el mercado que ayudan a proteger esta zona de la sequedad vaginal, y a seguir manteniendo de las relaciones sexuales con comodidad.

la sequedad vaginal es un problema para muchas mujeres en el ámbito sexual. Los cambios constantes en los niveles de hormonas hacen que se produzca una pérdida notoria de la elasticidad y lubricación vaginal. Para ello, ya existen bastantes geles en el mercado que ayudan a proteger esta zona de la sequedad vaginal, y a seguir manteniendo de las relaciones sexuales con comodidad. Dolor de piernas como calambres o hinchazón abdominal: los cambios en las hormonas debilitan los huesos, y promueven la osteoporosis. Esta enfermedad se produce por una pérdida de calcio en los huesos que se van debilitando con el transcurso de los años. Otro problema asociado a esta etapa es la retención de líquidos. Las hormonas también ayudan a equilibrar el agua en nuestro cuerpo, por lo que si dejan de funcionar correctamente también lo hacen los líquidos. Para ayudar a drenar nuestro organismo, es importante que optes por infusiones sobre todo de frambuesa, cola de caballo o diente de león, que ayudan a eliminar muchos líquidos. Esta infusión incluye todo lo que necesitas para eliminar el exceso de líquido y sentirte más ligera. Comprar en Amazon por 13,90€.

los cambios en las hormonas debilitan los huesos, y promueven la osteoporosis. Esta enfermedad se produce por una pérdida de calcio en los huesos que se van debilitando con el transcurso de los años. Otro problema asociado a esta etapa es la retención de líquidos. Las hormonas también ayudan a equilibrar el agua en nuestro cuerpo, por lo que si dejan de funcionar correctamente también lo hacen los líquidos. Para ayudar a drenar nuestro organismo, es importante que optes por infusiones sobre todo de frambuesa, cola de caballo o diente de león, que ayudan a eliminar muchos líquidos. Esta infusión incluye todo lo que necesitas para eliminar el exceso de líquido y sentirte más ligera. Comprar en Amazon por 13,90€. ​Cambios de humor y problemas de concentración: durante esta etapa se pueden incrementar los cambios de humor, irritabilidad o incluso depresión. Los sofocos suelen estar bastante asociados ya que producen malestar y agobio. Aunque es cierto, que un gran papel lo juegan el cambio constante de hormonas.

Estos cambios de estrógenos en la mujer se pueden equilibrar con algunos remedios naturales, una dieta equilibrada y ejercicio. Las plantas que más se recomiendan durante esta etapa son la salvia y el ñame. La salvia es la planta para las mujeres por excelencia ya que tiene multitud de beneficios. Ayuda a tonificar el sistema nervioso y también el sistema reproductor femenino. Además, es una planta muy beneficiosa para aumentar la fuerza, la vitalidad lo que ayuda a prevenir la osteoporosis, y por otro lado ayuda a evitar los sofocos.

Los síntomas de la premenopausia pueden producirse de manera muy distinta dependiendo de la mujer. Estos signos a veces se pueden sentir mínimamente o ¡nada en absoluto! Sin embargo, no dudes en consultar a tu médico o ginecólogo en caso de duda: la premenopausia a veces puede causar un problema hormonal.



Gracias a las reglas simples de la vida y los cambios en la alimentación, es posible luchar contra los síntomas más desagradables de la premenopausia. El tratamiento con medicamentos (sobre la base de reemplazo hormonal) puede, en algunos casos, tenerse en cuenta.

Cómo tratar los síntomas premenopausia o perimenopausia

Durante este periodo de premenopausia se producen alteraciones en el cuerpo de la mujer que se pueden aliviar. Un estilo de vida correcto ayuda contra los síntomas desagradables de la menopausia: el ejercicio físico, sueño, descanso, dieta equilibrada con bajo consumo de grasa y carne, tabaco y alcohol. La comida, incluso puede ser enriquecida con suplementos nutricionales: antioxidantes, las vitaminas E y C o la soja (isoflavonas), su acción preventiva puede ayudar en la anticipación de los efectos negativos de la madurez. Te recomendamos estos suplementos con muy buenos resultados:



Flavogen Bifase, 60 cápsulas: contiene Maca, Onagra, Vitamina D y Vitamina B6. Regula la actividad hormonal para que te sientas menos cansada y notes menos los síntomas de la menopausia y premenopausia. Comprar en Amazon por 21,20€.



Vegaver Mono Pro Complex, 120 cápsulas: complemento 100% natural hecho con salvia, manzanilla, aceite de onagra, lúpulo y melisa. Comprar en Amazon por 19,90€.

El aspecto psicológico es también muy importante: luchar contra el estrés y las emociones negativas causadas por estos cambios hormonales es de suma importancia. De hecho, todos los cambios y modificaciones que conoce el cuerpo de la mujer durante este período se deben de la mente.

Otro punto importante es poder fortalecer la zona genital, desde mucho antes de la premenopausia, con ejercicios que ayuden a que esta zona se mantenga más fuerte. Esto no solo ayudará a las pérdidas de orina sino también a la actividad sexual. Las relaciones sexuales se pueden ver afectadas en la mujer, por la falta de lubricación, y la caída de hormonas durante esta etapa. Para ello, lo más idóneo es poder lubricar bien la zona genital con pomadas o geles que ayuden a revitalizar la flora vaginal, y también evitar así cualquier tipo de bacterias u hongos. Te recomendamos el lubricante Sensilube, de Durex, hecho especialmente para lubricar la zona vaginal durante la menopausia. Imita la lubricación natural y está dermatológicamente testado. Comprar en Amazon por 8,70€.

Para evitar las pérdidas de orina, debes fortalecer el suelo pélvico con los ejercicios de Kegel. Hazte con unas pesas para realizar estos ejercicios y en varias semanas notarás el cambio. Te recomendamos la terapia de refuerzo de suelo pélvico de LadySystem, la mejor valorada del mercado. Con tan solo 15 minutos al día podrás fortalecer tu suelo pélvico. Comprar en Amazon por 49,95€.

Si tienes más dudas sobre la premenopausia, menopausia, o tu ciclo menstrual te recomendamos siempre que acudas a tu ginecólogo. Es importante que lo hagas no solo ante cualquier anomalía, sino también como revisión. Así podrás evitar y prevenir enfermedades de ovarios, pechos...Estos profesionales podrán aconsejarte de forma personalizada y poder darte un diagnóstico mucho más exacto.

Fuentes: Instituto Bernabeu



