Esta es la hora perfecta en la que debes cenar para estar saludable

La hora a la que tomamos nuestra última comida del día tiene consecuencias para la salud. ¿A qué hora es mejor cenar? Te sacamos de dudas.

Una de las cosas que llaman la atención de los extranjeros al llegar a España es lo tarde que cenamos aquí. En comparación con los horarios a los que se manejan en el resto de Europa, en España se cena muy tarde. ¿Es esto bueno o malo? ¿A qué hora es mejor cenar? Tomando en consideración lo que los estudios realizados dicen sobre ello, vamos a dar respuesta a estas cuestiones.



La hora de la cena habitual en España se sitúa, mayoritariamente, entre las 21.30 y las 22.30. A esa hora en otros países ya se están preparando para meterse en la cama, puesto que ya se ha cenado bastante antes. Y es que, lo creas o no, la hora a la que tomamos nuestra última comida del día tiene consecuencias para la salud.

Qué beneficios proporciona cenar temprano

Cenar temprano facilita la digestión y mejora el proceso de absorción de los alimentos. Hacerlo tarde y cenar pesado es la peor forma posible de abordar esta parte final del día , porque el cuerpo tendrá que digerir los alimentos durante el sueño, es decir cuando su nivel de actividad está bajo mínimos. Puede parecer que no tiene demasiada importancia, pero cuando esto ocurre se reduce nuestra capacidad de metabolizar la glucosa, algo que los estudios han demostrado, tiene repercusión en una mayor probabilidad de contraer cáncer de mama.



Por lo tanto, la hora de la cena debe ajustarse en función de cuando vayamos a ir a dormir. Como mínimo deberías dejar dos horas de diferencia entre una cosa y otra, aunque los expertos afinan todavía más y proponen como hora ideal para la cena la franja que va desde las 20.00 a las 21.00. Si cenas más tarde de las 9, ya estás cenando tarde.

Como debe ser tu cena

Seguro que alguna vez has escuchado aquello de ”desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo”. Aunque no hay que tomarlo literalmente, sí que tiene parte de razón en que la cena no debería ser demasiado copiosa. Lo importante es que nutricionalmente sea completa y no te deje con hambre, para que evites levantarte a medianoche y arrasar con la nevera.



Una buena cena, según los nutricionistas, debería estar compuesta por verduras (hervidas o ensalada) en primer término, para luego añadir proteínas y grasas (carne, pescado, huevos), y opcionalmente, algún carbohidrato como patatas o boniato. Si bien el mito de que los carbohidratos por la noche engordan ya ha sido derribado, sí que es cierto que, dependiendo de la actividad física que hayas tenido durante el día y de lo que hayas comido durante el día, conviene no excederse.